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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إغلاق المدارس | انتشار عدوى تصيب الطلاب بالعمى في باكستان

المدارس
المدارس

انتشرت عدوى فيروسية في باكستان تصيب بالعمى بين طلاب المدارس ما أدى الى إغلاق آلاف المدارس في الدولة. 
 

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موجة عدوى بالشتاء.. إجراء حاسم من الحكومة الأمريكية استعدادا لتفشي فيروس كورونا

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باكستان.. إصابة 12 شخصا بالعمى بسبب دواء ملوث



ومن جانبه قال وزير الصحة في الإقليم جمال ناصر إن السلطات أمرت نحو 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية في إقليم البنجاب بوسط البلاد، بأن تظل مغلقة حتى يوم الإثنين.

وانتشرت عدوى التهاب الملتحمة الفيروسي، المعروفة أيضا باسم العين الوردية، بسرعة في الإقليم.  

وقال ناصر إن نحو مئة ألف شخص أصيبوا حتى اليوم الخميس، وطلبت السلطات من الأشخاص الحد من المخالطة الجسدية والبقاء في المنازل.

وقال رئيس وزراء إقليم البنجاب، محسن نقوي، إن الحكومة المحلية سوف تصدر إرشادات قبل يوم الإثنين، بشأن كيفية وقاية الطلاب من العدوى.

وأمس الأربعاء، كشف مسؤول صحي في باكستان، لوكالة أسوشيتيد فرانس برس، أن العشرات من مرضى السكري في البلاد أصيبوا بفقدان البصر بعد إعطائهم دواء ملوثا.
 

المدارس باكستان عدوى

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