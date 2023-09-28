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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المطرب فريد يُطلق أغنية "عامل عظمة"

صدى البلد

أطلق المطرب فريد أحدث أغنياته بعنوان "عامل عظمة" على جميع المنصات الموسيقية، الأغنية كلمات محمد شكرى، ألحان محمد سرور، توزيع هشام محمد ومن إنتاج فايب ميوزك آرابيا.

وكان فريد قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنة الماضية بأغنيته "بإمارة مين" الشهيرة بـ "لو جاي في رجوع انساني"، والتي حققت ملايين المشاهدات وذلك بعد مرور سنة على إطلاقها بمنصات الموسيقى المختلفة.

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فقد احتلت أغنية "بأمارة مين" قائمة الأعلى مشاهدة على منصة أنغامي لـ 59 أسبوعًا على التوالي، ولـ 55 أسبوعًا على منصة سبوتيفاي، كما حققت الأغنية أكثر من 300 مليون مشاهدة كإجمالي مشاهدات على قناة فريد الرسمية، والقنوات غير الرسمية، وتم استماعها على أنغامي أكثر من 22.5 مليون مرة، وعلى سبوتيفاي 13.8 مليون مرة.

أحدث أغنياته أغنية بأمارة مين أغنيته أغنية جديد أغنية جديدة بأمارة مين الموسيقية

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