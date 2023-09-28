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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ننشر الدوائر الجنائية الـ27 بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع في العام القضائي القادم

صدى البلد

ينشر موقع صدى البلد بالأسماء الدوائر الجنائية بمحكمة القاهرة الجديدة، بمجمع محاكم التجمع الخامس التي تم إقرارها من قبل محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي الجديد 2023 – 2024،  وتضم 27 دائرة جنائية لتبدأ عملها مع بداية العام القضائي الجديد والذي يبدأ من شهر أكتوبر المقبل.
وتضم الدوائر الجنائية قضاة محكمة الاستئناف والتي تم توزيعها كالتالي: 


الدائرة الأولى برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين وعضوية المستشارين حسين زهران ومحمد عادل محمد علي مشرف ومروه هشام محمد زكي بركات والثانية برئاسة المستشار محمد أحمد محمد علي وعضوية المستشارين محمد شعبان محمد أحمد حبيب ومحمود محمد طلعت الديب والثالثة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني عبد العال وعضوية المستشارين بولس رفت رمزي جورجي البريقي وابراهيم سعيد عبد الحميد الفقي ومحمد عاطف أحمد بركات والرابعة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين وعصام يماني وطارق صلاح عبد الستار درة والخامسة برئاسة د. عمر الشريف علي الشريف وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض صلاح علي أبو زيادة وعبد الكريم محمد فخري أبو النصر.


كما تضم الدوائر السادسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد محمود حسن وعضوية المستشارين عمرو محمد فوزي صادق وأسامة عبد الظاهر محمود حسن وأكرم عبد المنعم إبراهيم مهنا والسابعة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عبد العليم محمد الصادق أحمد العشري وأحمد ماهر محمد سليمان الجندي وأمير عادل رمزي حنا والثامنة المستشار عاطف رزق كامل رزق الله وعضوية المستشارين محمد فرج السيد محمد السعدني وخالد شكري عثمان ومعتصم أحمد عبد الرحمن والتاسعة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين صلاح أحمد عبد الرحمن حريز وحسن مصطفى محمود السايس وأيمن محمد محمد سيد والعاشرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد محمد السيد راشد ومحمد أحمد بسيوني الشراقاوي وسالي عمرو أمين الصعيدي والحادية عشر برئاسة المستشار محمد أحمد محمود الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق أحمد راشد وممدوح محمد حلمي عبد العزيز شلبي ومحمد أحمد صبري يوسف محمود، والثانية عشر برئاسة المستشار جمال عبد العال إبراهيم السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق محمد وعادل إبرهيم السيد الغويط وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر.


والدائرة الثالثة عشر برئاسة ممدوح طبوشة وعضوية المستشارين محمد رشدي سيد محمد أبو النجا وحاتم محمد جمال الدين الخولي ونادر حمدي خليل يوسف سعودي والرابعة عشر برئاسة المستشار حمدي السيد محمد الشنوفي وعضوية المستشارين طارق محمد عبد الوهاب أبو عيدة وخالد عبد الغفار محمد النجار وياسر عمر محمد إبراهيم، والخامسة عشر برئاسة المستشار وجيه شقوير وعضوية المستشارين د. هشام مختار مصطفى عبد الرحمن وكامل سمير كامل جرجس وسامح عبد الغني السعيد العفيفي وشريف سامي علي السعيد والسادسة عشر برئاسة المستشار محمد حسني العالم وعضوية المستشارين محمد فهمي أحمد ود. محمد عبد المنعم بركات ومحمد سامي محمد عصر، والسابعة عشر برئاسة المستشار محمد طاهر سيد أحمد شتا وعضوية المستشارين خالد عزت محمد الشربيني وسامي حسن ربيعي عبد الجليل وسامي أحمد علي إبراهيم والثامنة عشر برئاسة المستشار محمود السيد حسين الكعكي وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن وعبد العظيم صادق خليفة محمود وخالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمنزالتاسعة عشر برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد عبد اللطيف محمد وعضوية المستشارين محمد محمد محي الدين الشربيني ونبيه عبد السلام علي بدر وسامح علي محمود علي طعيمة.


والدائرة العشرون برئاسة المستشار ياسر طه محمد رفاعي وعضوية المستشارين أحمد هاون وهيثم عوض وخالد محمد أبو الليل والحادية والعشرون برئاسة المستشار علي أحمد محمد صقر وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وعصام أحمد بكار وصديق محمد والثانية والعشرون  برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وعمرو عبد القادر إسماعيل صبري وسامح سعيد النفاض والثالثة والعشرون برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر صادق وأيمن بديع لبيب فلتس والرابعة والعشرون برئاسة المستشار أسامة حسن قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال حسن محمد ومحمد أحمد عبد المالك وعصام إبراهيم محمد الضويني والخامسة والعشرون برئاسة المستشار علي محمد عمر الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وطارق الحتيتي وسامح عثمان والسادسة والعشرون برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين أيمن فرحات وإيمان السيد وعلي إبراهيم والسابعة والعشرون برئاسة المستشار ياسر الاحمداوي وعضوية المستشارين د. عادل محمد أحمد جابر السيوي وعمرو علي أحمد كساب وأحمد رضوان إبراهيم أبا زيد محمد.

 

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الدائرة الأولى العام القضائي الجديد العام القضائي المستشار عاطف رزق كامل المستشار هشام عبد المجيد

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