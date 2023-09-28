الإصلاح والنهضة يستنكر تصريحات السادات بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة

استنكر حزب الإصلاح والنهضة التصريحات الصادرة عن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الحزب فى بيان صحفى له إنه ينظر بالكثير من الريبة لتلك التصريحات، خاصة في ذلك التوقيت الحرج.

ورفض الحزب بشدة تلك الادعاءات العارية تماما عن الصحة، والتي تحاول القدح في نزاهة العملية الانتخابية، وفي حيادية مؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالب حزب الإصلاح والنهضة كافة القوى والتيارات السياسية والشخصيات العامة بضرورة الارتقاء إلى مستوى التحديات، وإلى الظرف الراهن الذي يحتاج إلى الدقة والموضوعية في النظر، وإلى الوطنية والمسؤولية في الممارسة السياسية، وعدم الزج بالوطن واستقراره في صراعات انتخابية.