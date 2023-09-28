رئيس جامعة الجلالة: لا وجود لكليات القمة.. ونؤهل الطلاب لسوق العمل

طالب الدكتور محمد المنشاوى، رئيس جامعة الجلالة، الإعلام بتوعية أولياء الأمور والطلبة، بالبرامج التعليمية المختلفة التي تقدمها الجامعات الأهلية.

وأضاف محمد المنشاوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "سى بى سى": "مفيش حاجة دلوقتي اسمها كليات قمة أو قاع، الطلاب بتتعلم للتأهيل لسوق العمل".

رجال الصناعة

وتابع محمد المنشاوى أنه يجب توعية رجال الصناعة أيضا بأن الجامعات تقدم الحلول اللازمة للمشاكل التي تواجههم عبر الأبحاث.

وأضاف محمد المنشاوي: "لازم أولياء الأمور تشوف مهارات ذويهم وتبدأ تدعمهم، بلاش مصطلح المجموع خسارة".

وأشار محمد المنشاوى، إلى أن الجامعات، الحكومية، التكنولوجية، الخاصة، والأهلية، تتكامل لتخريج طالب يتناسب مع سوق العمل.