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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور من خطوبة ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

صدى البلد

احتفلت مريم الجندى ابنة الفنان الراحل محمود الجندى بخطوبتها على شادى وصفى عضو فريق ديسكو مصر، فى حفل حضره عدد من الأقارب وأصدقاء العروسين.

نشرت الفنانة مريم الجندي ابنة الفنان محمود الجندي صورا لها جديدة، وكانت الصور التي نشرتها لخطوبتها وسط تجمع عائلي.

وكتبت مريم علي الصور "إنت خلاص شطبت يا عالمي".

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وجهت الممثلة مريم الجندي  الشكر للجمهور على دعم أبطال مسلسل بالطو الذي شاركت فيه بدور "الصيدلانية هاجر"، مشيرة إلى أنها درست دورها في العمل من خلال فيديوهات على أرض الواقع لممارسي الصيدلة.

وأكدت الجندي خلال حوارها مع برنامج “سبوت لايت” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليم أنها كانت قلقة من أداء الدور بشكل مثالي، معقبة:" كنت بدعى ان الناس تتقبلني".

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