رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: تدريب الفرق والمنتخبات على طرق إنعاش القلب

قال هانى الشهيدى، رئيس وحدة طب القلب الرياضي بمعهد القلب، إن الاهتمام بهذا النوع من الطب بدأ قبل وفاة الكابتن محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي السابق.



وأضاف هانى الشهيدى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أنه رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لذا تم العمل على تدريب فرق كرة القدم المصرية والمنتخبات على طرق إنعاش القلب.

سيناريو فى الملعب

وتابع: "قبل الماتشات الكبيرة بنعمل سيناريو فى الملعب، ويتم التدريب عليه، لسرعة التعامل، ولتعود الجماهير على تلك المشاهد".

وأكد رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه يتم فحص لاعبي كرة القدم طبقا لما حدده الفيفا، معقبا: "فحوصات اللاعب الواحد حوالى 21 ورقة".

