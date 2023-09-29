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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| مقارنة بين تويوتا فورتشنر وسكودا كودياك موديل 2023.. أرخص سيارة سيدان يابانية في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

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يبحث قطاع كبير من المصريين داخل سوق السيارات المستعمل عن سيارات تناسب احتياجاتهم، وذلك بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة عالميا موديل 2023، ويعود ارتفاع سعر السيارات الجديدة لعدة أسباب أهمها ، عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الى عدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، ويتميز سوق المستعمل بسهولة بيع السيارة مرة أخرى.

طرحت سيارات تويوتا كورولا موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات بزيادات سعرية جديدة، وذلك بعد توافر إصدارات تويوتا موديل 2024 السيدان ، وتأتي ارتفاعات الأسعار الجديدة بسبب استمرار الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا بسبب عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة.

ارتفع الطلب الفترة الماضية علي شراء السيارات الكهربائية المستعملة ، وذلك بفضل المميزات التي تمتلكها السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، والتكنولوجيات التي تتوافر بها، بالإضافة إلى أنها سيارات صديقة للبيئة ولا ينتج عنها أي انبعاثات ضارة .

يقدم الصانع الفرنسي الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو فئة الكروس اوفر والرياضية متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل فئة وإصدارات.

يمتلئ سوق السيارات المصري بـ الطرازات الجديدة موديل 2023 ، والتي يرغب الكثير من المواطنين في الحصول عليها وشرائها، ولكن حاليا وبسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة يحدث حالة من الارتباك وعدم القدرة علي الاختيار نتيجة تقارب أسعار السيارات من بعضها البعض ومن تلك السيارات تويوتا فورتشنر و سكودا كودياك موديل 2023 .

يوجد بالسوق المحلي للسيارات الجديدة عدد غير محدود من الطرازات موديل 2022 التي يقدمها الصانع الياباني ، وتتوافر هذه الإصدارات بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2022، وذلك بسبب مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من المشاكل التي أثرت علي إنتاج السيارات وتوافرها لدي الوكلاء والموزعين .

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