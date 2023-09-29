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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. مالك قاعة حفل نينوى يفجر مفاجأة حول الحادث

أرشيفية
أرشيفية

كشف مالك القاعة التي شهدت مأساة حفل زفاف محافظة نينوى في العراق عن أسباب الحريق لافتًا إلى أن الماس الكهربائي هو السبب وليست الألعاب النارية كما أعلنت السلطات.

ونفى كل التهم التي وجهت إلى أصحاب قاعة العرس هذه، قائلا "لم يتم إهمال إجراءات السلامة على الإطلاق"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

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وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت سابقا أن مواد البناء سريعة الاشتعال أسهمت في الكارثة، واتهمت ملاك القاعة بانتهاك بروتوكولات السلامة والأمن.

وقتل مئة شخص على الأقل وأصيب 150 آخرون بجروح وفق حصيلة غير نهائية نشرتها السلطات جراء الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء الأربعاء في قاعة الأعراس بقرقوش، التي كانت تضم نحو 900 مدعوّ لحظة وقوع الحريق

وغالباً ما لا يتمّ الالتزام بتعليمات السلامة في العراق، لا سيّما في قطاعي البناء والنقل.

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