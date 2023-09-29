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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بملابس رياضية.. زوجة نجم الإسماعيلي في إطلالة تبرز رشاقتها |شاهد

ميرڤا النقاز
ميرڤا النقاز

شاركت ميرڤا النقاز متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام. 

وتألقت زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق والإسماعيلي الحالي في الصور بإطلالة رياضية متميزة، مرتدية بادي كت اسود اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ و إطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

ونجح مسئولو النادى الإسماعيلى فى تخفيض عقد التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق ليصبح 180 ألف دولار بدلا من 300 ألف دولار، كما صرف الدراويش للاعب 120 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى لتنتهى أزمة النقاز ويصبح جاهزاً للموسم الجديد.
 

 

 

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