الشرطة اللبنانية: مُطلق النار على السفارة الأمريكية عامل توصيل واستخدم كلاشنكوف بهدف الانتقام

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان (الشرطة اللبنانية) تفاصيل حادث إطلاق النار على مبنى السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمالي العاصمة اللبنانية بيروت في 20 من شهر سبتمبر الجاري حين قام شخص مجهول الهوية بإطلاق النار والفرار إلى جهة غير معلومة.



وأوضحت المديرية -في بيان صحفي مساء أمس/الخميس/- أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وجه شعبة المعلومات بإجراءاتها الاستعلاميّة والفنية والتقنية لكشف ملابسات هذه الحادثة الخطيرة.



وأضافت أن الشعبة قامت بجهود استثنائية على مدى خمسة أيام متواصلة، حيث تمكنت من تحديد هوية الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الاثنين الماضي بعملية نوعية خاطفة في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا منطقة الكفاءات.



وأشارت إلى أن التحريات أكدت أن المتهم لبناني الجنسية من مواليد عام 1997، كما تم ضبط دراجته النارية والحقيبة الخاصة بإحدى شركات التوصيل، وبندقية الكلاشنكوف المستخدمة في إطلاق النار على مبنى السفارة الأمريكية.



وأكدت المديرية أن المتهم اعترف بقيامه بإطلاق العيارات النارية باتجاه حائط مبنى السفارة الأمريكية، موضحا أن سبب إقدامه على ذلك يعود إلى حادثة حصلت معه أمام السفارة الأمريكية منذ حوالي شهرين حين كان يقوم بتوصيل طلبية طعام بصفته سائق لدى إحدى شركات التوصيل، وبوصوله إلى مدخل السفارة المذكورة تعرض لإهانة من قبل أحد عناصر الأمن، فقام بتسليم الطلبية وغادر وقرر الانتقام من هذه الإهانة – على حد ما ورد ببيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اليوم.



وأفادت الشرطة اللبنانية بأن المتهم خلال متابعته لعمله في توصيل الطلبيات إلى محلة عوكر قام برصد واستطلاع طريق داخلية يصل من خلالها إلى مبنى السفارة من دون اجتياز الحاجز الأمني، ثم قام يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بإحضار بندقية كلاشينكوف من منزله وبداخلها ممشط يحتوي على /30/ طلقة نارية قام بإخفائها داخل غلاف مخصّص لها ووضعه داخل حقيبة قماشية مخصصّة لنقل وإيصال طلبيات الطعام على متن دراجته النارية.



وقالت، إن المتهم وضع قبّعة قماشية على رأسه وتوجّه مباشرةً إلى عوكر بمفرده، وسلك الطريق الداخلية التي تجنّبه اجتياز الحاجز الأمني حيث ركن دراجته أمام أحد المباني السكنية المجاورة لها، وتوجّه سيراً على الأقدام باتجاه المدخل الرئيسي للسفارة وبحوزته بندقية الكلاشنكوف موضوعة داخل غلاف مخصّص لها، وقام بإخراج البندقية المذكورة بسرعة، وأطلق أعيرة نارية عدّة باتجاه حائط مبنى السفارة، ولاذ بالفرار متجها نحو منزله.



وأشارت الشرطة اللبنانية إلى أن المتهم اعترف بأنه سبق وأن أطلق النار على مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت ثلاث مرات بتواريخ مختلفة خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وذلك بعد امتناع الأمن العام عن إصدار جواز سفر له على خلفية ترحيله من بولندا ورفض حصوله على اللجوء هناك بسبب الاعتداء على ضابط بولندي.



وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني بتطابق نتيجة المقارنة التي أجريت على السلاح المضبوط مع المظاريف التي ضبطت في محيط مبنى السفارة الأمريكية، والمظاريف التي تم ضبطها في حوادث إطلاق النار على مبنى المديرية العامة للأمن العام.