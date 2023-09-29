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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحركات برلمانية مكثفة لتوقيع توكيلات دعم ترشح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة..ونائب: حقق فى 9 سنوات ما كان يحتاج لمئات السنين عبر سلسلة من المشروعات القومية العملاقة

صدى البلد

رئيس اتصالات النواب: السيسي نجح في تطوير كل شبر على أرض مصر
النائبة غادة الضبع توقع على نموذج تزكية لترشح السيسي
برلماني مؤيدًا الرئيس السيسي لولاية جديدة : نرد الجميل لزعيم وعد وأوفى


 

 

شهدت الساعات القليلة الماضية تحركات مكثفة من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب للتوقيع على نموذج تزكية ترشيح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

فى البداية وقع النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الترشح فى الانتخابات الرئاسية .

وقال بدوى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الرئيس السيسى نجح فى خلال فترة  وجيزة لا تتجاوز 9 سنوات فى تطوير كل شبر على أرض المحروسة وتحولت العشوائيات لأماكن آمنة وحضارية تليق بالشعب المصرى من خلال إقامة مليون و700 ألف شقة فى غضون سنوات قليلة استوعبت أهالينا البسطاء، فضلا عن علاج غير القادرين والتخلص من فيروس سى الذى ظل ينهش فى أكباد المصريين سنوات طويلة فى تجرية فريدة اعتمدتها المنظمات العالمية كعلاج للداء.

وأشار بدوى إلى أن الرئيس حقق فى 9 سنوات ما كان يحتاج لمئات السنين عبر سلسلة من المشروعات القومية العملاقة ويأتى فى مقدمتها ذلك المشروع الأعظم والأهم فى تاريخ مصر، وهو حياة كريمة لخدمة 70 مليون مواطن بقرى ونجوع المحروسة كانوا محرومين من أبسط الخدمات، واليوم تغيرت الأحوال تماما بدخول هذا المشروع الذى سينقل الريف المصرى نقلة غير مسبوقة، لافتا إلى أن البعض للأسف يحاول اختزال الإنجازات فى مشروعات بعينها فقط دون النظر للمشروعات الخدمية الأخرى التى غيرت وجه الحياة على أرض مصر وفى القلب منها حياة كريمة.

وأوضح بدوى أن قطاع الاتصالات فى مصر وبفضل الرؤية الثاقبة للرئيس أصبح التحول الرقمى أيقونة الجمهورية الجديدة التى شهدت طفرة إدارية ورقمية فى ظل دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة فى تقديم الخدمات، مؤكدا أن التحول الرقمى فى مصر أصبح ضرورة حتمية فى حياة المواطنين لإنجاز خدماتهم الكترونيا والتيسير عليهم وهو ما كان يتطلب بنية تحتية تكنولوجية.

ووقعت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت "الضبع"، في تصريحات لها، على دعم حزب مستقبل وطن  المُطلق لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، معربة عن الثقة الكاملة فيه لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير الفترة المقبلة.

وأكدت عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي هو الأجدر للمرحلة المقبلة، وذلك لمجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، في ظل عالم يموج بصراعات وأزمات اقتصادية تستدعي شخصية مثل "السيسي" يكون قادرًا على الخروج بمصر من تلك الأزمات ويستكمل المنجزات التي حققتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة.

وأشارت النائبة غادة الضبع إلى أنها تدعم الرئيس السيسي الذي الذي حصلت في عهده المرأة المصرية، على العديد من المكتسبات، حتى تقلدت مناصب مهمة في مواقع اتخاذ القرار، فضلا عن تمثيلها بنسب غير مسبوقة في مجلسي النواب والشيوخ.

وحرر النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، تفويض تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكداً أنه تحمل العبء الأكبر بمفرده وبدعم الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو التي أزاحت حكم الإرهابيين.

رد جميل لزعيم وطني مخلص وعد وأوفى

وقال النائب البرلماني، في تصريحات صحفية، إن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى  يأتي كرد جميل لزعيم وطني مخلص وعد وأوفى، من حيث المشروعات القومية والنهضة التنموية ومسيرة الإصلاح، واقتحم مشكلات لا حصر لها ولا قوة ، وكان شجاعًا وقويًا رغم الظروف العالمية.

وشدد عضو مجلس النواب، رياض عبد الستار، على هامش التوقيع على نموذج التزكية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بالأمانة العامة لمجلس النواب، أن الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن تأييده لرئيس الجمهورية يأتي إيمانًا منه بقدرة الرئيس السيسي، واستكمال لمسيرة البناء والعطاء.

الأمانة العامة لمجلس النواب، استقبلت أعضاء المجلس للتوقيع على نموذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وشهد البهو الفرعونى تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية.

ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

رئيس اتصالات النواب السيسي تزكية لترشح السيسي أعضاء مجلس النواب

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