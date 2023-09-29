احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. عمر كمال ومحمد شاهين يحييان حفلا غنائيا بالمنوفية

يستعد عمر كمال ومحمد شاهين لإحياء حفل غنائى يوم 2 من شهر أكتوبر القادم وذلك بمشاركة المطرب مسلم.



الحفل يقام بالمنوفية وتحديدا بشبين الكوم، شارع الاستاد، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



ويقدم الثلاثي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهم بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية بمناسبة العيد الـ50 على انتصار أكتوبر.





رفع الايقاف عن عمر كمال

وقررت نقابة الموسيقيين رفع الإيقاف عن مغني المهرجانات عمر كمال بعد أزمته الأخيرة مع حمو بيكا بسبب أغنية “انتي معفنة”.

وفيما يلي ننشر مستندا بنص القرار الصادر من نقابة الموسيقيين برفع الإيقاف عن عمر كمال نقلا عن منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة.

أحدث أغاني محمد شاهين

روج الفنان محمد شاهين فيديو لأحدث أغانيه بعنوان "داء الغياب" ، الذى صدرت اليوم على جميع المنصات الألكترونية ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

علق محمد شاهين، قائلاً : "أغنيتي الجديدة اسمعوها «داء الغياب»، من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان محمد عبية، توزيع محمد عمار، ميكس ماستر محمد صقر".

وتأتى داء الغياب بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية «رصيد الستر» خلال الفترة الماضية، والتى تخطت نسبة مشاهدتها ال 10 ملايين على موقع "اليوتيوب" ،حيث حققت تفاعلاً كبيراً بين جمهور الوطن العربي .