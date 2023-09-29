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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد شائعات الزواج من تامر عاشور.. إطلالات تكشف أناقة وجمال نانسي نور

بعد شائعات الزواج
بعد شائعات الزواج من تامر عاشور ...إطلالات تكشف أناقة وجمال

تداول بعض مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي أنباء  عن زواج الفنان تامر عاشور من المذيعة  نانسي نور.

من جانب أخر تعتبر نانسي نور من المشاهير التي تتمتع بذوق راقي وأنيق في أختيار الإطلالات التي تظهر سواء في المناسبات الرسيمة أو الإطلالات اليومية.

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تحرص نانسي نور على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة في عالم الموضة و الأزياء، كما تتميز بأنها تقوم بأقتناء الملابس التي تتناسب مع قوامها وتبرز رشاقتها.

تقوم نانسي نور بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات و الحقائب و الأحذية الراقية التي تزيد من جاذبيتها، وتمنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد نانسي نور على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي ترتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها و التي تبرز جمال ملامحها.

 

نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
نانسي نور
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات الزواج من تامر عاشور.. إطلالات تكشف أناقة وجمال نانسي نور

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