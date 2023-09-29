اليوم.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي

يستعد المطرب علي الحجار، لإحياء حفل غنائي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي.





ومن المفترض أن يقدم علي الحجار، مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة وبعض الأغاني التراثية من زمن الفن الجميل.

حفل الساقية يتزامن مع حفل الأساتذة لمدحت صالح





ويتزامن هذا الحفل مع حفل مدحت صالح الذى يحيه على مسرح النافورة بدار الأوبرا ضمن مشروع الأساتذة وهو المشروع الذى تسبب فى خلاف الثنائى.





تفاصيل خلاف على الحجار ومدحت صالح

وكشف المطرب على الحجار عن تفاصيل خلافه مع المطرب مدحت صالح، بشأن مشروع الأخير الغنائي، الذي يطلق عليه «الأساتذة»، والذي يعتبره الحجار مأخوذا من مشروعة «100 سنة غنا».

وقال علي الحجار خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية سهير جودة ببرنامج «الستات» عبر قناة «النهار»، إن مدحت صالح فنان كبير ومهم، لكن فكرة مشروع «100 سنة غنا» هي فكرتي من الأساس، مشيرًا إلى أن مدحت صالح يعرف هذا الأمر جيدًا.