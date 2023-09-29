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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصناعات الغذائية: دعم المنتجين فنيا لزيادة الصادرات المصرية

صدى البلد

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع المعمل، ورشة عمل عن "الأغذية المصنعة ومعايير سلامة وجودة الغذاء" وذلك بمقر المجلس في القاهرة، وبحضور أكثر من 40 شركة.  

وذلك تنفيذا لتوجيهات توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار التعاون ودعم القطاعات التي تعمل على زيادة الصادرات المصرية الزراعية والغذائية.

افتتح ورشة العمل مهندسة مي خيري- المدير التنفيذي للمجلس، والدكتورة هند عبداللاه- مدير المعمل وفي كلمتها قامت خيري بالترحيب بمدير وخبراء المعمل وبالحضور وأشارت إلى أن ورشة المعمل تأتي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس لخدمة العاملين في هذا القطاع  وتأتي تلك الورشة ضمن الكثير من الفعاليات الأخرى بين المعمل والمجلس.

وفي ذات الإطار أعلنت د. هند عبداللاه- مدير المعمل أن  الغرض الرئيسي من ورش العمل مع المنتجين والمصدرين والمصنعين لدعمهم فنيا حيث يقوم المعمل بدور توعوي وإرشادي لتوضيح أسباب أهم المشكلات التي تتسبب في تلوث الغذاء أثناء الإنتاج أو النقل أو التخزين وطرق التعامل مع هذه الأمور وأيضا طرق جمع العينات لتحليلها  وبالتالي تلافي وجود مشكلات في نتائج تحليل العينات وأيضا زيادة الصادرات المصرية وعدم تعرض شحنات منها للرفض.

وقد اشتملت  ورشة العمل على العديد من الموضوعات الهامة والتي يشرف المعمل بتقديمها للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من خدمات تحليلية واستشارات فنية وتدريب وغير ذلك من الخدمات الأخرى، حيث تضمنت الموضوعات التي تم عرضها بورشة العمل على أهم مصادر التلوث  من السموم الفطرية ومضافات الأغذية والمواد الملامسة للأغذية ودور المعمل في تطبيق المواصفات الدولية والمحلية ومتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر.

وشارك من المعمل في إلقاء المحاضرات بورشة العمل بالاضافةالى مديرة المعمل كل من د ياسر نبيل- رئيس قسم الملوثات العضوية الثابتة،  ،د أحمد ممدوح- رئيس قسم السموم الفطرية ومضافات الأغذية، د. مصطفى نبيل الباحث بالمعمل، د. طاهر قدح- رئيس قسم التسويق، وقام بإدارة جلسات ورشة العمل مي خيري المدير التنفيذي للمجلس وقام بالتنظيم من المجلس هبة سهيل- مدير المعارض والبعثات الخارجية وخدمات الأعضاء و سمير عبدالله مسئول خدمة الأعضاء بالمجلس.
هذا وقد انتهت ورشة العمل بالرد على اسئلة واستفسارات المشاركين وممثلي الشركات حيث تم توضيح كافة الاستفسارات.

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