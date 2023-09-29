سوما بندوة صدى البلد: أصالة طلعتني أعمل عمرة على كرسي متحرك| شاهد

حرصت المطربة سوما على تقديم الشكر للمطربة أصالة على ما قدمته لها من دعم معنوي خلال أزمتها الصحية الأخيرة.



وأضافت سوما خلال ندوتها بصدى البلد أن أصالة من أكثر الفنانات حرصا على التواصل معها خلال أزمتها الصحية وكانت دائما متابعة لحالتها أولا بأول.



وتابعت قائلة: "خلال أزمتى الصحية كانت أصالة حريصة على متابعة حالتى وخروجي من الحالة النفسية التى كنت أمر بها بسبب مرضى وزيادة وزني وقالت لي نصا أطلبى بتحلمي بإيه؟، فلم يكن منى إلا أن طلب سفرى لعمل عمرة وعلى الرغم من صعوبة تحقيق هذا الحلم بسبب مرضى وزيادة وزني إلا أنها لم تتأخر، وقامت بترتيب كافة الأمور مع زوجي وتفاجئت بحجز تذكرة الطائرة والفندق وذهبت لأداء العمرة وأنا جالسة على كرسي متحرك.

فترة غياب سوما

وتحدثت سوما خلال الندوة عن فترة مرضها ومعانتها لأكثر من 9 سنوات، مؤكدة أنها أصيبت بخلل فى الغدة النكافية داخل المخ وهو ما عرض جميع أجهزتها داخل الجسم للتلف.



وأضافت سوما أنها دخلت العناية المركزة ومكثت فيها لمدة طويلة، خاصة وأن هذا المرض مدرج تحت مسمي الأمراض المستعصية ومن الصعب الشفاء منه.



وتابعت سوما أن هذا المرض تسبب فى زيادة وزنها بشكل ملحوظ حتى وصل إلى 140 كيلو جرام، وكانت دائما ما تجلس على كرسي متحرك.



صدى البلد يحتفل بعودة سوما للغناء

وحلت المطربة سوما، اليوم ضيفة على صدى البلد للاحتفال بشفائها وعودتها مجددا إلى الغناء بمجموعة أغان مختلفة.



وحرصت إدارة موقع صدى البلد الإخباري على تكريم سوما، على ما قدمته خلال مسيرتها الفنية ونجاح معظم أغانيها وتصدرها التريند حتى الآن.



وتحدثت سوما خلال الندوة عن تفاصيل أزمتها الصحية وكيف تخطتها والدروس التى استفادتها من رحلة علاجها.



كما وجهت سوما الشكر من خلال صدى البلد إلى أسرتها التى وقفت بجانبها وزوجها الموسيقار مصطفى حلمي والمنتج نصر محروس على ما قدموه لها أثناء فترة مرضها.



وأيضا تحدثت سوما خلال الندوة عن خطتها الفنية القادمة والأغاني التى تقدمها خلال الفترة القادمة مع عزيز الشافعي ومصطفى شوقي.

