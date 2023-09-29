عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوما بندوة صدى البلد: أصالة طلعتني أعمل عمرة على كرسي متحرك| شاهد

سوما فى صدى البلد
سوما فى صدى البلد

حرصت المطربة سوما على تقديم الشكر للمطربة أصالة على ما قدمته لها من دعم معنوي خلال أزمتها الصحية الأخيرة.

وأضافت سوما خلال ندوتها بصدى البلد أن أصالة من أكثر الفنانات حرصا على التواصل معها خلال أزمتها الصحية وكانت دائما متابعة لحالتها أولا بأول.

وتابعت قائلة: "خلال أزمتى الصحية كانت أصالة حريصة على متابعة حالتى وخروجي من الحالة النفسية التى كنت أمر بها بسبب مرضى وزيادة وزني وقالت لي نصا أطلبى بتحلمي بإيه؟،  فلم يكن منى إلا أن طلب سفرى لعمل عمرة وعلى الرغم من صعوبة تحقيق هذا الحلم بسبب مرضى وزيادة وزني إلا أنها لم تتأخر، وقامت بترتيب كافة الأمور  مع زوجي وتفاجئت بحجز تذكرة الطائرة والفندق وذهبت لأداء العمرة وأنا جالسة على كرسي متحرك.

 

فترة غياب  سوما 

 

وتحدثت سوما خلال الندوة عن فترة مرضها ومعانتها لأكثر من 9 سنوات، مؤكدة أنها أصيبت بخلل فى الغدة النكافية داخل المخ وهو ما عرض جميع أجهزتها داخل الجسم للتلف.

وأضافت سوما أنها دخلت العناية المركزة ومكثت فيها لمدة طويلة، خاصة وأن هذا المرض مدرج تحت مسمي الأمراض المستعصية ومن الصعب الشفاء منه.

وتابعت سوما أن هذا المرض تسبب فى زيادة وزنها بشكل ملحوظ حتى وصل إلى 140 كيلو جرام، وكانت دائما ما تجلس على كرسي متحرك.
 

صدى البلد يحتفل بعودة سوما للغناء

وحلت المطربة سوما، اليوم ضيفة على صدى البلد للاحتفال بشفائها وعودتها مجددا إلى الغناء بمجموعة أغان مختلفة. 

وحرصت إدارة موقع صدى البلد الإخباري على تكريم سوما، على ما قدمته خلال مسيرتها الفنية ونجاح معظم أغانيها وتصدرها التريند حتى الآن.

وتحدثت سوما خلال الندوة عن تفاصيل أزمتها الصحية وكيف تخطتها والدروس التى استفادتها من رحلة علاجها.

كما وجهت سوما الشكر من خلال صدى البلد إلى أسرتها التى وقفت بجانبها وزوجها الموسيقار مصطفى حلمي والمنتج نصر محروس على ما قدموه لها أثناء فترة مرضها.

وأيضا تحدثت سوما خلال الندوة عن خطتها الفنية القادمة والأغاني التى تقدمها خلال الفترة القادمة مع عزيز الشافعي ومصطفى شوقي.
 

سوما المطربة سوما فترة غياب سوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

تطبق من اليوم.. عقوبات تنتظر مواطنين بسبب التوقيت الشتوي

ادعوله بالشفاء.. نقل عنبة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

موضوعات متعلقة

لطيفة تختتم أغاني الموسم بسحابة صيف

احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. عمر كمال ومحمد شاهين يحييان حفلا غنائيا بالمنوفية

اليوم.. مدحت صالح يحيي حفل الأساتذة على مسرح النافورة

أخبار الفن.. سوما تحكي تفاصيل مرضها وكزبرة يشارك في فيلم جديد

كرسي متحرك ووزنها وصل لـ140 كيلو.. سوما تحكي معاناتها مع المرض| فيديو

سوما عن أغاني المهرجانات: مليش فيها.. فيديو

مسار إجباري يطرح آخر أغنية في ألبومه الجديد بعنوان آسف

بطولة نور النبوي وكزبرة.. الإعلان التشويقي لفيلم الحريفة

ترشيحاتنا

أسعار الريال السعودى اليوم الجمعة 29-9-2023

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

سوما بندوة صدى البلد: أصالة طلعتني أعمل عمرة على كرسي متحرك| شاهد

دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يبحث عن تأهل تاريخي أمام الجيش الرواندي

بعد دانيال.. ظاهرة جوية تضرب المحافظات| تحذير هام من الأرصاد

مع عودة قوات فاجنر إلى أوكرانيا.. هل تنوي روسيا التعبئة مجددا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان مي عمر في مهرجان الفضائيات العربية يثير الجدل.. سعر غير متوقع

بعد خطوبتها... إطلالات أثارت الجدل لـ ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

طريقة عمل طاسة بطاطس مقلية بالجبنة.. بأسهل الخطوات

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ