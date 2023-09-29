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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الري يوضح أهمية وأهداف أسبوع القاهرة السادس للمياه

متحدث الرى
متحدث الرى

قال الدكتور محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن أسبوع القاهرة للمياه من أهم الأحداث الدولية فى مجال المياه.

وأضاف محمد غنيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحلام مواطن"ن المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الاعلامى هانى عبد الرحيم، هذا العام سيعقد أسبوع القاهرة للمياه للمرة السادسة، ويشهد اقبالا كبير من المهتمين بقضايا المياه.

 منصة دولية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية يلتقى فيها كبار المسؤولين والمتخصصين فى مجال المياه.

وتابع متحدث الرى، يتم مناقشة القضايا والبحوث العلمية والدراسات الخاصة بالمياه، إضافة إلى مناقشة التغيرات المناخية وتأثيرها على المياه. 

أحلام مواطن أسبوع القاهرة للمياه التغيرات المناخية البحوث هاني عبد الرحيم تغيرات المناخ

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