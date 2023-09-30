عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

صدى البلد

تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنباء  عن زواج الفنان تامر عاشور من المذيعة  نانسي نور.

شاهد الفيديو:

و تعتبر نانسي نور من المشاهير الذين يتمتعون بذوق راق وأنيق في اختيار الإطلالات التي تظهر سواء في المناسبات الرسيمة أو الإطلالات اليومية.

تحرص نانسي نور على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة في عالم الموضة و الأزياء، كما تتميز بأنها تقوم باقتناء الملابس التي تتناسب مع قوامها وتبرز رشاقتها.

تقوم نانسي نور بتنسيق الإكسسورات و المجوهرات و الحقائب و الأحذية الراقية التي تزيد من جاذبيتها، وتمنحها إطلالة متكاملة.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

هل العاصفة إلياس على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة خلال ساعات بعد كارثة اليونان

قرار عاجل بحظر استغلال أسوار المدارس في نشر إعلانات أو شعارات سياسية

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل صادمة في حادث فتاة مصر الجديدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شخصية راقية ومؤثرة.. خبير تربوي يعلق على ظهور سميحة أيوب بمنهج 6 ابتدائي

بوتين: سكان المدن المحتلة من روسيا في أوكرانيا يرغبون في الانضمام إلينا

هجوم روسي عنيف غرب أوكرانيا.. والسلطات تأمر بإجلاء السكان

ماذا طلب جذع النخلة من رسول الله فدعا به؟.. علي جمعة: كلنا نتمناه

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث الطريق الرياح التوفيقي بالقليوبية

محتاجة صيانة.. نقل طلاب مدرسة أوسيم الإبتدائية الجديدة بالجيزة لـ "البهواشي"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان قدير.. أول ظهور لـ والد ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

بالألوان المميزة .. إلهام شاهين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة و الصحة|أسباب وأعراض مرض الفنان محمد فريد.. كيفية التعامل مع ظهور بثور مؤلمة في الجسم

حقيقة طرح عملة بلاستيكية فئة الـ 50 جنيها .. البنك المركزي يرد بالتفاصيل

فيديو

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ