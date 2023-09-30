جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن زواج الفنان تامر عاشور من المذيعة نانسي نور.

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و تعتبر نانسي نور من المشاهير الذين يتمتعون بذوق راق وأنيق في اختيار الإطلالات التي تظهر سواء في المناسبات الرسيمة أو الإطلالات اليومية.

تحرص نانسي نور على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة في عالم الموضة و الأزياء، كما تتميز بأنها تقوم باقتناء الملابس التي تتناسب مع قوامها وتبرز رشاقتها.

تقوم نانسي نور بتنسيق الإكسسورات و المجوهرات و الحقائب و الأحذية الراقية التي تزيد من جاذبيتها، وتمنحها إطلالة متكاملة.