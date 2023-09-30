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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

13 ميزة جديدة لـ ChromeBook.. اعرف كل ترقيات إصدار ChromeOS M117

ChromeOS
ChromeOS

طرحت شركة  جوجل  الإصدار الأحدث من نظام تشغيل  كروم  ChromeOS وهو M117، الخاص بأجهزة “كروم بوك" المحمولة، المليء بمجموعة كبيرة من الترقيات على النظام والمزايا والتحسينات المثيرة.

 ومع هذا التحديث الجديد، يبدو نظام ChromeOS أشبه بنظام أندرويد بفضل الإعدادات السريعة المُتجددة ونظام الثيمات المخصصة التي تفضلها حسب ذوقك.

ChromeOS 

فيما يلي ملخص لما يمكنك توقعه عند تحديث جهازك:

1. طريقة الإدخال المحسنة: يقدم ChromeOS M117 طرق إدخال Telex وVNI احسنة، مما يوفر ميزات واختصارات متقدمة. سيقدر المستخدمون أيضًا إدراج علامات التشكيل الثابتة، مما يضمن سلوك أكثر اتساقا.

2. تحسينات على التقويم: يتيح لك تقويم ChromeOS المحسن  عرض الاجتماعات القادمة بسهولة والانضمام إليها مباشرة بنقرة بسيطة على التاريخ. تمت أيضًا إضافة دعم الأحداث المتعددة الأيام لتحسين تجربة المستخدم.

3. معاينة معلومات النظام: يوفر برنامج Launcher Search الآن معاينة تفصيلية للعوامل المتعددة على الجهاز وبالتالي عندما تبحث عن معلومات حول إصدار نظام التشغيل أو البطارية أو ذاكرة الوصول العشوائي أو وحدة التخزين أو وحدة المعالجة المركزية لديك.

ChromeOS 

4. تحسين الإعدادات السريعة: تم تحسين عرض الإعدادات السريعة، الموجود في المكان الذي يوجد فيه الوقت، ويتميز بأزرار أكبر، وترقيم صفحات أقل، ولوحة إشعارات منفصلة، مما يسهل الوصول إلى الإشعارات وعناصر التحكم الأساسية، بما في ذلك خيار إعادة التشغيل الجديد.

5. عناصر التحكم في الخصوصية: يمكن لمستخدمي Chromebook الآن الاستمتاع بعناصر تحكم محسنة في خصوصية الكاميرا والميكروفون. هذا العام، سيسمح الحل بنقرة واحدة في قائمة الإعدادات للمستخدمين بإدارة هذه الإعدادات عبر نظام التشغيل بسهولة.

6. مؤشرات الخصوصية الجديدة: سيتم الآن إخبار المستخدمين عندما تصل التطبيقات إلى الميكروفون أو الكاميرا الخاصة بهم من خلال مؤشرات الخصوصية الجديدة الموجودة في منطقة الحالة اليمنى السفلية.

ChromeOS 

7. ألوان التخصيص: يوفر نظام التشغيل ChromeOS الآن ألوانًا مميزة تتوافق مع خلفياتك المختلفة، مما يوفر مظهرًا فريدًا وهذه الألوان ستتكيف مع الأوضاع الفاتحة والداكنة، مما يعزز خيارات التخصيص من خلال إعدادات الخلفية والنمط.

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8. تحسينات على الـ Clipboard: إدارة المحفوظات أصبحت أسهل من أي وقت مضى. يقدم التحديث نقاط دخول جديدة ومعلومات تعليمية لمساعدة المستخدمين على اكتشاف هذه الميزة واستخدامها بشكل فعال.

9. صور GIF في Emoji Picker: يتضمن منتقي الرموز التعبيرية الآن دعم GIF، مما يضفي مزيدا من الحيوية والمرح والمتعة عند الاستخدام.

10. تحديث خفض الصوت: يتيح نظام ChromeOS الآن للمستخدمين الاستماع إلى الصوت من تطبيقات أندرويد والويب معا في نفس الوقت دون إيقاف أحدهما مؤقتًا للآخر.

11. إعدادات تصحيح الألوان: إعدادات تصحيح الألوان في إعدادات نظام ChromeOS تسهل على المستخدمين تخصيص شاشات العرض الخاصة بهم وفقًا لاحتياجات كل مستخدم والألوان التي يفضلها

12. التسجيل بالفاصل الزمني: يدعم تطبيق الكاميرا الآن التسجيل بالفاصل الزمني، مما يبسط العملية ويحدد سرعة الفيديو أوتوماتيكيا 

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13. الشحن التكيفي: ميزة جديدة لإدارة طاقة البطارية والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، الشحن التكيفي، تتنبأ بالوقت الذي سيقوم فيه المستخدمون بفصل أجهزتهم وشحنها وهذا يحافظ على صحة البطارية على المدى الطويل

Chromebook ChromeOS ChromeOS M117 جوجل كروم بوك

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