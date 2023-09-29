المرشح الرئاسي حازم عمر: الشعب المصري لن ينس ما فعلته الجماعة الإرهابية

أعلن المرشح الرئاسى حازم عمر، موقفه من جماعة الإخوان الإرهابية، معقبا: "لا تزال الجماعة معتصمة فكريا".

وقال حازم عمر خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى: البعض يطالب بعودة الإخوان إلى المشهد السياسى، وموضوعهم موضوع شائك للغاية.

جماعة الإخوان

وأكد المرشح الرئاسى، أن جماعة الإخوان أخذت فرصتها وانتهت إلى ما انتهينا إليه والشعب المصرى لن يستطيع نسيان مع فعلته جماعة الإخوان.

وأوضح حازم عمر، أن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت سياسيا وإداريا ورؤيتهم كانت غير واضحة، وحال انتهاء اعتصامهم الفكرى الذى مازال قائما وتمكنوا من الانصهار في المجتمع، فعودتهم تحتاج عملية متدرجة وإذا رفضت فهى جماعة خارجة عن القانون.