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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسقاط طائرات مسيّرة .. بيان مهم من وزارة الدفاع السورية

سوريا علم
سوريا علم

أعلنت وزارة الدفاع السورية بأن التنظيمات الإرهابية المسلحة تواصل اعتداءتها على السكان المدنيين ونقاط الجيش في أرياف حلب واللاذقية وإدلب، وكان آخرها الاعتداء الذي نفذته بعدد من الطائرات المسيّرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها أن عناصرها  تمكنت من إسقاط مسيرتين في ريف اللاذقية الشمالي ومسيرة في ريف حلب الغربي.

وقالت  الوزارة بيانها قائلة : ورداً على هذه الاعتداءات نفذت وحدات من قواتنا المسلحة رمايات دقيقة بنيران المدفعية على مقرات تلك التنظيمات في المناطق المذكورة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين عرف منهم الإرهابي أبو مروان عزو.

واتمت قائلة : كما تمكنت قواتنا من تدمير عربة دفع رباعي بمن فيها من إرهابيين في ريف حلب الغربي.

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