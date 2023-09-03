تدمير مدرعة ومسيرتين.. الدفاع السورية تعلن إحباط هجوم إرهابي على ريف حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، إحباط هجوم إرهابي وتدمير عربة مدرعة تُستخدم لإطلاق الصواريخ باتجاه ريف حلب الغربي.

وقالت الدفاع السورية: “قواتنا أحبطت هجوما إرهابيا ودمرت عربة مدرعة تُستخدم لإطلاق الصواريخ باتجاه ريف حلب الغربي”.

وأضافت: “إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف المناطق المدنية الآمنة وبعض النقاط العسكرية باتجاه ريف إدلب”.

وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري، عن مصرع 3 من قوات الجيش و11 من الفصائل المسلحة باشتباكات في الحسكة .

كانت قد أفادت مصادر إعلامية، الأحد، بأن قوات سوريا الديمقراطية فرضت حظر تجول في مدينة الحسكة السورية، وسط أنباء عن هروب عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من سجن جويران.