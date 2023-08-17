مقتل قيادي بارز بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا



أعلنت ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية أنها قتلت قائدًا بارزًا لتنظيم داعش في مدينة الرقة، بشمال سوريا، يُدعى إبراهيم العلي، ويُلقّب بـ"أبي مجاهد".



وقالت في بيان، إن قوات من التحالف الدولي ومن مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، شاركت وتعاونت في العملية التي استهدفت مسؤول التنظيم في المنطقة الشرقية.

وتقود واشنطن تحالفًا دوليًا يحارب تنظيم الدولة، كما تنفّذ غارات دورية تستهدف عناصره وقيادييه.

ويتبنّي تنظيم الدولة -غالبًا- استهداف حافلات عسكرية، أو أخرى تقلّ موظفين في مرافق عامة عبر زرع عبوات ناسفة أو مهاجمتها، خاصة في منطقة البادية السورية مترامية الأطراف، التي انكفأ إليها مقاتلو التنظيم بعد دحرهم من آخر مناطق سيطرتهم في شرق سوريا.

ومنذ 2014، يشنّ التحالف الدولي في العراق وسوريا حملة ضد تنظيم الدولة تُوّجت في آذار 2019 بإعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيًا وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، القضاء على التنظيم بعد انتهاء آخر المعارك ضده في قرية الباغوز الحدودية مع العراق.

وبعد أن فقد مسلحو التنظيم في 2019 آخر معاقلهم لصالح القوات التي تقودها الوحدات الكردية بدعم من التحالف، تراجع أفراد التنظيم في سوريا إلى مخابئ صحراوية شرق البلاد.