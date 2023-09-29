بالصور.. استقبال حافل بالورود لأنغام بمطار الكويت لإحياء حفلين على المسرح الوطني

وصلت صوت مصر أنغام لمطار الكويت الدولى وسط استقبال حافل من محبيها ممن قدموا لها باقات الورود وعبارات الحب والمودة للفنانة الكبيرة وبلدها مصر.

ومن المقرر ان تحي النجمة الكبيرة حفلين متتاليين لصوت مصر على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت اليوم 29 سبتمبر الجارى وغدا وذلك تلبية لرغبات الآلاف من محبيها عقب نفاد تذاكر الحفل الاول بعد طرحها بساعات قليلة.



وكانت أنغام قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب حفل صوت مصر الذى أقيم مؤخرا ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "العالم علمين" خاصة مع متابعة الملايين من جمهورها بمصر ومختلف الدول العربية للحفل عبر البث المباشر لفضائية الحياة.

وبدأ حفل صوت مصر بالعلمين الجديدة بمقدمة قوية ومميزة للإعلامية جاسمين طه والتى وصفت أنغام بأنها جوهرة الموسيقى العربى وإمتدادا طبيعيا وحقيقيا لعمالقة الطرب بمصر والعالم العربي وان أجمل وأصدق لقب لقبت به هو صوت مصر وذكرت الجمهور بتتر المقدمة لمسلسل العائلة للراحلين محمود مرسى وعبد المنعم مدبولي والذى تغنت فيه أنغام فى حب مصر بمرحلة الطفولة من كلمات الشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعى.

وبمجرد صعود سلطانة الطرب على خشبة المسرح بجوار فقرتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات تعالت هتافات الترحيب والتصفيق الحار.

وتألقت أنغام كعادتها بإطلالة راقية مرتدية فستانا انيقا كان حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي وهو من تصميم توني ورد.



وأطربت صوت مصر الجمهور بوصلة دسمة من 27 أغنية مميزة بمشوارها الفني الممتد تخخللها العديد من هتفات الجمهور منها "بص شوف أنغام بتعمل ايه" و "بنحبك يا صوت مصر".



وقدمت "اكتبلك تعهد" مرتين تلبية لرغبات الجمهور وتساقطت دموعها خلال غنائها وسط المزيد من هتفات الإعجاب والتصفيق الحار واختتمت ب "ياريتك فاهمنى".

خلال الحفل تعاطفت أنغام مع فئة الجمهور الوقوف نظرا لبعدهم عن المسرح وتواجدهم بالصفوف الاخيرة قائلة: " انا عايزة انزلكم" حيث تم تصميم المكان ليناسب آجواء التصوير التفزيوني المباشر وتم تعويض ذلك بشاشات عرض عملاقة.

كما كشفت صوت مصر منذ بضعة أيام عن جوانب انسانية خاصة فى حياتها الشخصية تكتمت الخوض فيها لسنوات طويلة مع الإعلامى الإماراتي أنس بوخش وهو آثار المزيد من تعاطف ودعم محبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بقوة حيث وصفوا اللقاء بالفضفضة الإنسانية التى كانت بحاجة لها لإعادة ترتيب أولويات حياتها وتفضيلها للامومة كدور أول بحياتها ثم الفنانة الموهوبة المجتهدة المحافظة على تاريخها الذى اثرت به الموسيقى العربية.



وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.