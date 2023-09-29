عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالصور.. استقبال حافل بالورود لأنغام بمطار الكويت لإحياء حفلين على المسرح الوطني

انغام
انغام

وصلت صوت مصر أنغام لمطار الكويت الدولى وسط استقبال حافل من محبيها ممن قدموا لها باقات الورود وعبارات الحب والمودة للفنانة الكبيرة وبلدها مصر.

ومن المقرر ان تحي النجمة الكبيرة حفلين متتاليين لصوت مصر  على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت اليوم 29 سبتمبر الجارى وغدا وذلك تلبية لرغبات الآلاف من محبيها عقب نفاد تذاكر الحفل  الاول بعد طرحها بساعات قليلة.


وكانت أنغام قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب حفل صوت مصر الذى أقيم مؤخرا  ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "العالم علمين" خاصة مع متابعة الملايين من جمهورها بمصر ومختلف الدول العربية للحفل عبر البث المباشر لفضائية الحياة.

وبدأ حفل صوت مصر بالعلمين الجديدة بمقدمة قوية ومميزة للإعلامية جاسمين طه والتى وصفت أنغام بأنها جوهرة الموسيقى العربى وإمتدادا طبيعيا وحقيقيا لعمالقة الطرب بمصر والعالم العربي وان أجمل وأصدق لقب لقبت به هو صوت مصر وذكرت الجمهور بتتر المقدمة لمسلسل العائلة للراحلين محمود مرسى وعبد المنعم مدبولي والذى تغنت فيه أنغام فى حب مصر بمرحلة الطفولة من كلمات الشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعى.

وبمجرد صعود سلطانة الطرب على خشبة المسرح بجوار فقرتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات تعالت هتافات الترحيب والتصفيق الحار.

وتألقت أنغام كعادتها بإطلالة راقية مرتدية فستانا انيقا كان حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي وهو من تصميم توني ورد.


وأطربت صوت مصر الجمهور بوصلة دسمة من 27 أغنية مميزة بمشوارها الفني الممتد تخخللها العديد من هتفات الجمهور منها "بص شوف أنغام بتعمل ايه" و "بنحبك يا صوت مصر".


وقدمت "اكتبلك تعهد" مرتين تلبية لرغبات الجمهور وتساقطت دموعها خلال غنائها وسط المزيد من هتفات الإعجاب والتصفيق الحار واختتمت ب "ياريتك فاهمنى".

خلال الحفل تعاطفت أنغام مع فئة الجمهور الوقوف نظرا لبعدهم عن المسرح وتواجدهم بالصفوف الاخيرة قائلة: " انا عايزة انزلكم" حيث تم تصميم المكان ليناسب آجواء التصوير التفزيوني المباشر وتم تعويض ذلك بشاشات عرض عملاقة.

كما كشفت صوت مصر منذ بضعة أيام عن جوانب انسانية خاصة فى حياتها الشخصية تكتمت الخوض فيها لسنوات طويلة مع الإعلامى الإماراتي أنس بوخش وهو آثار المزيد من تعاطف ودعم محبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بقوة حيث وصفوا اللقاء بالفضفضة الإنسانية التى كانت بحاجة لها لإعادة ترتيب أولويات حياتها وتفضيلها للامومة كدور أول بحياتها ثم الفنانة الموهوبة المجتهدة المحافظة على تاريخها الذى اثرت به الموسيقى العربية.


وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.

IMG-20230929-WA0033
IMG-20230929-WA0033
IMG-20230929-WA0034
IMG-20230929-WA0034
IMG-20230929-WA0035
IMG-20230929-WA0035
IMG-20230929-WA0031
IMG-20230929-WA0031
IMG-20230929-WA0032
IMG-20230929-WA0032

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

ترشيحاتنا

يوسف منصور بحذر من اللبن: مخصص لأبناء البقرة

فيضانات عارمة تجتاح نيويورك وتغرق شوارعها.. فيديو

بكري: المادتان 140 و241 من الدستور تكفلان حق الرئيس السيسي للترشح في انتخابات 2024

يوسف منصور : ليس لدي موهبة التمثيل ودخلت الفن بالصدفة

جمال شقرة: عدم تصوير حرب أكتوبر أضاع فرصة توثيق البطولات الفردية للجنود

تقاعد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير فريك بالدجاج

الجلوس بهذه الطريقة يهدد حياتك | دراسة تحذر

طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة | بخطوات سهلة

خبير تغذية يقدم 9 نصائح لعلاج التهاب المعدة

فيديو

إغلاق المدارس باليونان .. هل تهدد العاصفة إلياس مصر؟

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ