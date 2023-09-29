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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتهاء المهرجان.. الغندور يحتفل بسداسية بيراميدز في شباك الجيش الرواندي

خالد الغندور
خالد الغندور

عبَّر خالد الغندور، عن سعادته بفوز بيراميدز بستة أهداف مقابل هدف على حساب الجيش الرواندي، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه على “فيس بوك”: “انتهاء المهرجان.. بيراميدز يتأهل لدوري مجموعات أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الجيش الرواندي 1/6”.

وتأهل بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا؛ بعد الفوز على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال، وبعد التعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي.

ومن المنتظر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته، بداية من يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لخوض مباراة انبي المحدد لها يوم الأحد 8 أكتوبر في الدوري الممتاز.

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