إلى دور المجموعات.. الأهلي يهزم سان جورج الإثيوبي برباعية مجدي أقفشة وكهربا

اكتسح فريق الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي برباعية نظيفة في مباراة الإياب ضمن منافسات دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا؛ ليتأهل المارد الأحمر إلى دور المجموعات.

أحرز رباعية النادي الأهلي في شباك سان جورج الإثيوبي، محمد مجدي أفشة هدفين، وكهربا ثنائية.

وتغلب النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على نظيره سان جورج بثلاثة اهداف نظيفة في مباراة الذهاب بدوري أبطال إفريقيا.

مباراة الاهلي وسان جورج الإثيوبي

بداية مباراة الأهلي وسان جورج

بدأ اللقاء بضغط هجومي للنادي الأهلي فيما امتلك لاعبو سان جورج الإثيوبي الكرة في منتصف الملعب.

وتعرض محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي الي الاصابة فى الدقيقة الثالثة عقب تعرضه الي عرقلة من رمضان يوسف لاعب سان جورج الإثيوبي.

وتصدى باهيرو نجاش حارس مرمي سان جورج الإثيوبي لعرضية ارسلها محمد هاني لاعب النادي الأهلي من الجهة اليمني في الدقيقة الرابعة.

مباراة الاهلي وسان جورج الإثيوبي

وجرت محاولات فى أول سبع دقائق من جانب النادي الأهلي لاختراق دفاعات سان جورج الإثيوبي من قبل أحمد عبدالقادر وكهربا وكريستو .

هدف أول للنادي الأهلي

واحتسب فى الدقيقة الثامنة الحكم المالي ضربة حرة لصالح إمام عاشور نجم النادي الأهلي بعد عرقلته امام منطقة الجزاء لفريق سان جورج الإثيوبي.

احرز محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي الهدف الاول فى الدقيقة العاشرة بعدما سدد قطيفة صاروخية في شباك سان جورج الإثيوبي.

مباراة الاهلي وسان جورج الإثيوبي

فرض النادي الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء بعد تقدمه بهدف أول وسط محاولات من جانب لاعبو سان جورج الإثيوبي.

وأهدر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي هدفا فى الدقيقة 17 بعد تسلمه تمريرة من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء وسددها قوية ليبعدها حارس المنافس الي خارج الملعب.

وأضاع أحمد عبدالقادر فرصة تسجيل هدف ثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 18 بعد تسلمه تمريرة من كريستو داخل منطقة الجزاء سددها برعونة في أقدام دفاعات سان جورج الإثيوبي.

مباراة الاهلي وسان جورج الإثيوبي

ومرر في الدقيقة 21 أفشة كرة داخل منطقة الجزاء سددها أحمد عبدالقادر بقوة تصطدم في الشباك من الخارج لتضيع فرصة حقيقية للنادي الأهلي

واحتسب الحكم المالي ركلة جزاء لصالح كهربا نجم الأهلي في الدقيقة 33 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء لنادي سان جورج الإثيوبي.

سجل كهربا الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي من ركلة جزاء فى الدقيقة 34.

مباراة الاهلي وسان جورج الإثيوبي

نجح فى الدقيقة 39 محمد مجدى أفشة هدف النادي الأهلي الثالث في شباك سان جورج الإثيوبي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

مباراة الاهلي وسان جورج الإثيوبي

وسدد إمام عاشور نجم النادي الأهلي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع تعلو عارضة مرمي سان جورج الإثيوبي.

الشوط الثاني من لقاء الأهلي وسان جورج

شهدت مجريات الشوط الثاني محاولات هجومية من جانب لاعبو سان جورج لاختراق. دفاعات النادي الأهلي.

وأشهر الحكم المالي البطاقة الصفراء ضد لاعب سان جورج الإثيوبي إيدونجا اثر عرقلته كريستو نجم النادي الأهلي.

ومرر كريستو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها كهربا نجم النادي الأهلي برأسه الي خارج مرمي سان جورج الإثيوبي.

وألغي الحكم المالي هدفا لصالح سان جورج في الدقيقة 51 بداعي لمس الكرة يد لاعب الفريق الإثيوبي داخل منطقة الجزاء للنادي الأهلي.

وتصدى حارس مرمي فريق سان جورج الإثيوبي لتسديدة رأسية من كريستو نجم النادي الأهلي في الدقيقة 54.

وسدد كهربا نجم النادي الأهلي ضربة خلفية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60 لتضيع فرصة هدف محقق .

وسجل كهربا هدف النادي الأهلي الرابع فى الدقيقة 63 من ضربة رأسية تسكن شباك حارس مرمي سان جورج الإثيوبي.

ودفع كولر مدرب النادي الأهلي بالخماسي كريم فؤاد وياسر ابراهيم وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وحسين الشحات لزيادة النواحي الهجومية أمام سان جورج الإثيوبي.