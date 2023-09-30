فاتورة "ميك اب" بـ 25 ألف جنيه تشعل السوشيال ميديا.. ومتابع: “حاجات تشطيب عمارة”

فاتورة ميك أب.. تداول رواد السوشيال ميديا صورة مثيرة للجدل لفاتورة من إحدي متاجر المستحضرات التجميلية، ومبلغها 25 ألف و264 جنيهًا، وتعجب رواد السوشيال ميديا من أسعار أدوات المستحضرات التجميلية.

برفانات بـ 4 آلاف جنيه

وتعجب رواد السوشيال ميديا من أسعار منتجات المستحضرات التجميلية باهظة الثمن، واحتوت الفاتورة علي نوع من أنواع العطور بـ 4 آلاف جنيه للنوع الواحد.

كما تضمنت الفاتورة أسعار منتجات من مستحضرات التجميل بمبالغ خرافية، لتصل إجمالي الفاتورة بسعر 25 ألف و264 جنيهًا، ثمن بعض مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة.

فاتورة المستحضرات التجميلية

فاتورة تشطيب عمارة

ونالت صورة فاتورة مستحضرات التجميل، تعليقات ساخرة من قبل رواد السوشيال ميديا عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واطلق عليها رواد السوشيال ميديا اسم فاتورة "تشطيب العمارة".

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا ساخرة، كالآتي: "حد واقع منه فاتوره .. فيها حاجات تشطيب عمارة او فيلا ....يالا الله يكون في عونك - فرشه شعر ايه إلى 285 لامؤخذه - دي فاتورة أحلامي".

نصائح لنمو الأظافر

علي جانب أخر، دائمًا ما تتساءل السيدات عن طرق ونصائح لنمو الأظافر والمحافظة عليها، وإليكم بعض النصائح التي تفيد في نمو الأظافر والمحافظة عليها في السطور التالية.

1. تناول البيوتين: البيوتين هو فيتامين ب المهم الذي يحول الطعام إلى طاقة، ويوصى به بشدة لتقوية الشعر والأظافر، ويمكن أن تساعد مكملات البيوتين في تقوية أظافرك.

2. استخدام مقويات الأظافر إذا كانت أظافرك ناعمة، فهي أكثر عرضة للكسر، لذا عليك أن تنموها مرة أخرى، ويوصي الخبراء عادة بمقويات الأظافر لمنع تكسر الأظافر.

3. تجنب لصق الأظافر والملمعات السامة الاستخدام المنتظم للأظافر الاصطناعية، التي يتم لصقها بالغراء يضعف الأظافر الطبيعية ويجعلها أكثر عرضة للكسر.

4. تدربي على العناية الجيدة بالأظافر، كما أن العناية المنتظمة بالأظافر يمكن أن تجعل أظافرك أقوى، وتشجع على النمو، وتقلل من التكسر.

5. للحفاظ على مظهر أظافرك جيدًا، أبقيها جافة ونظيفة (مما يمنع البكتيريا من النمو تحتها)، استخدمي مقص أظافر حاد أو مقلمة لتقليمها بشكل مستقيم، ورطبي يديك وأظافرك بالغسول، وافركيه على أظافرك.