ما مصير المساعدات الأمريكية لأوكرانيا حال الإغلاق الحكومي للولايات المتحدة ؟

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 عن مصير المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في حالة توقف عمل الإدارة الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي الذي يمكن أن يحدث في الأول من أكتوبر المقبل.

وأكد البيت الأبيض أن الموارد المالية لدعم أوكرانيا ستبقى متوفرة في حال توقف عمل الحكومة الأمريكية، وقالت شالاندا يانج مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "من الواضح أن هناك موارد متبقية محددة" لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وأضافت: "ونحن قلقون بشأن مخزوناتنا" بحيث لا تؤثر التوريدات لأوكرانيا على القدرات القتالية للولايات المتحدة ذاتها.

ومن المنتظر أن تواجه الولايات المتحدة إغلاق حكومي في الأول من أكتوبر المقبل، بسبب الخلاف بين البيت الأبيض ونواب الكونجرس على ميزانية العام المالي المقبل، ودعا البيت الأبيض الكونجرس إلى تمديد تمويل الحكومة لفترة قصيرة من أجل تفادي الإغلاق.