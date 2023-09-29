بعثة المواي تاي تغادر إلى تركيا للمشاركة في بطولة العالم

غادرت بعثة المنتخب الوطني للمواي تاي، مطار برج العرب، مساء اليوم الجمعة؛ للمشاركة في بطولة العالم للبراعم والناشئين والشباب، التي تقام في مدينة أنطاليا بدولة تركيا، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر.

ويشارك المنتخب الوطني للمواي تاي ببعثة مكونة من 13 لاعبا ولاعبة، وهم “زكريا وليد، فارس قورة، أنس عصام، ذكرى صلاح، جومانا وليد، أرسلان وائل، أريام مجدي، سما إبراهيم، جنات رفعت، حبيبة محمد سالم، نورسين وليد، رانيا عادل، ملك البادي”.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في المنافسات عددا من أبطال العالم في الموسم السابق، وهم زكريا وليد أول العالم وجومانا وليد ثاني العالم والثنائي أرسلان وائل وسما إبراهيم ثالث العالم.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن اللاعبين تعهدوا على حصد المراكز الأولى في بطولة العالم كما حدث في النسخة الأخيرة من البطولة التي تشهد منافسات غاية في القوة بين الدول المشاركة.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، في بيان، أن الاتحاد نجح في عقد شراكة مع صلاح إسماعيل بوصفه الراعي الرسمي للمنتخب المصري للشباب المشاركة في بطولة العالم كما أن له دور دائم ورياضي ومتواصل في دعم ومساندة المواهب والأبطال المصريين في الألعاب الفردية.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني للمواي تاي محمد إبراهيم رئيس الاتحاد، و المهندس أحمد رمضان أمين الصندوق و د رفعت أحمد جابر المدير الفني ووائل فهر مدرب.