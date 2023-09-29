اتهرينا تهزيق وإهانة.. فيديو ناري لـ هيدي كرم لهذا السبب

نشرت الفنانة هيدي كرم، مقطع فيديو قصير، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ردت خلاله على متنمري السوشيال ميديا، عبر تعليقاتهم المسيئة.

وقالت هيدي كرم، في بداية الفيديو: «إحنا اتهرينا والله كمشاهير، بتكلم بصراحة بالنيابة عن مشاهير، وخاصة ستات زيي، اتهرينا من الشتيمة والتهزيق وقلة القيمة والإرهاب على السوشيال ميديا، وإنكم بتحسسونا إننا مانسواش.. واتهرينا من إننا نتشتم ونتهان ونتهزق».

هيدي كرم تفجر مفاجأة

كانت الفنانة هيدي كرم، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل عن رفضها المشاركة فى مسلسل "جعفر العمدة" وتقديم شخصية وداد.

وقالت “كرم” في تصريحات تلفزيونية: رفضت دور وداد فى جعفر العمدة؛ لأسباب شخصية، ولكني كنت أتمنى أن أكون ضمن منظومة النجاح الذي حققها هذا العمل في رمضان الماضي".

وأضافت: جوري بكر قدمت الدور بشكل رائع وسعدت جدا لنجاحها في المسلسل.

هيدي كرم

وكشفت الفنانة هيدي كرم عن انتهائها من تصوير فيلم “ آل شلبي” بطولة الفنانة لبلبة، سوسن بدر، ليلي علوى، وإخراج آيتن أمين.

وقالت هيدي كريم، في تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش حضورها الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما: انتهيت من تصوير فيلم “ آل شلبي ” وهو فيلم اجتماعي كوميدي، من إخراج آيتن أمين، وإنتاج سينرجي، وبطولة لبلبة، سوسن بدر ، ليلى علوي.

وأضافت هيدى كرم: "بجسد دور الشقيقة الأصغر لبلبة وسوسن بدر وليلى علوى، ولسبب ما بنجتمع فى مكان واحد بـ أولادنا وأحفادنا ".