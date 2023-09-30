تسارع مؤشر التضخم الأميركي المفضل للفبدرالي خلال أغسطس

تسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي (مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي) في أغسطس وإن كان بأقل من التقديرات.

ووفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة ، نما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنحو 3.5% الشهر الماضي على أساي سنوي، مقابل 3.4% في يوليو تمو.

أما على أساس شهري، نما المؤشر 0.4% مقارنة بنمو بنحو 0.2% في يوليو .

ارتفع المؤشر الذي يستثني الطعام والطاقة 0.1% وهي وتيرة أقل من المتوقع عند 0.2%، فيما ارتفع المعدل السنوي للمؤشر ذاته بنحو 3.9% متماشياً مع التوقعات.

هذا وارتفع إنفاق المستهلكين 0.4% في أغسطس آب، أي أقل من مستويات يوليو عند 0.9%.

أما الدخل الشخصي فسجل زيادة بنحو 0.4% الشهر الماضي.

وكان الاحتياطي الفدرالي اتخذ قراراً بتثبيت معدل الفائدة الشهر الجاري، مع التأكيد على أنه سيرفع الفائدة مرة إضافية قبل نهاية العام الجاري.