لافتتاح مهرجان الدراجات.. محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الشباب والرياضة

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،صباح اليوم السبت، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة بالعريش، قبيل انطلاق الزيارة الميدانية التى يقوم بها الوزير لعدد من المنشآت بشمال سنياء.

تبدأ زيارة الوزير بإطلاق فعاليات مهرجان الدراجات والبايكرز والاسكيت ، وافتتاح ملعب الظهير وملعب مركز شباب الجورة، وتفقد أعمال تطوير مركز شباب الشيخ زويد.

برنامج مهارتي :



كما تتضمن الزيارة تفقد الأنشطة الرياضية داخل قرية الظهير ، والقافلة الطبية للكشف على المواطنين بالمجان، والاطلاع على مجموعة متنوعة من الأنشطة التى تنفذها الإدارات المركزية بالوزارة بشمال سيناء وتتنوع ما بين "برنامج مهارتى لياقتى، معسكر اليوم الواحد للنشء، المخيم الكشفي، معرض المنتجات التراثية والحرفية"، وحضور فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب ، وغيرها من الأنشطة.

أكد الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات لاسيما الحدودية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبيناً أن الوزارة ماضية في التوسع فى المشروعات بالمحافظات الحدودية والتى تلقى إقبالاً كبيراً من النشء والشباب.

بدوره ثمن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بمختلف ربوع شمال سيناء، ودعم الشباب بالمحافظة ببرامج ومشروعات متكاملة للنهوض بهم فكريًا ومعرفيًا وعلميًا ورياضيًا، وذلك ضمن استراتيجية وطنية ترتكز على الاستثمار في الشباب والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم المتنوعة.

وأكد المحافظ علي افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمناسبة ذكري انتصارات السادس من أكتوبر، في شتي القطاعات ومن بينها قطاع الشباب والرياضة، لافتا الي أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة كبيرة في المنشآت الشبابية والرياضية.

وتأتى زيارة وزير الشباب والرياضة لشمال سيناء ضمن سلسلة الزيارات التى يقوم بها لجميع محافظات الجمهورية لرصد واقع المنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف عن قرب على الأنشطة والبرامج التى تنفذها الوزارة على مدار العام.