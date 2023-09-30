عوض تاج الدين: المدينة الطبية بجامعة عين شمس تضم كل التخصصات

في اليوم العالمي للقلب..

رصدت فضائية “الدى أم سي” احتفالية اليوم العالمي للقلب بحضور نخبة من كبار أطباء الوطن العربي، حيث قال “طارق أبو العينين” مدير شركة أورجانون مصر أن هذا المؤتمر يوضح بعض الأختلافات الموجودة في بعض الأعراض للامراض القلبية، فتظهر ببعض الأعراض الكلاسيكية.



وأوضح ابو العينين أنه هذه الأعراض تظهر عند المرأة بصورة مختلفة، لذلك يجب التنوية لذيادة الوعي بالأعراض لدى السيدات، وسرعة الذهاب إلى طبيب، للوقاية من هذه الأمراض لدى السيدات.



وبحضور الدكتور “عوض تاج الدين” مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، فقد قال إن المدينة الطبية المتكاملة لجامعة عين شمس والتابعة لكلية طب عين شمس فهى مدينة كاملة بمعني الكلمة حيث يوجد بها كل التخصصات، والمستشفيات وهذه هي ثمة المدن الكبيرة التابعة للجامعة.

وصرح تاج الدين أن إنشاء بعض المدن الطبية الجديدة تؤدي إلى سهولة تقديم الخدمة للمريض، سواء الخدمة التشخيصية أو العلاجية بكل مفقومات النجاح والامان والاداء المتميز والتى تحمل كل الامكانيات.

المدينة الطبية لجامعة عين شمس والمدينة الطبية بمعهد ناصر

وأكد، عوض تاج الدين، أنه بوجود مدينة طبية تكاملة مثل المدينة الطبية لجامعة عين شمس، وأيضا المدينة الطبية بمعهد ناصر والذي أوصي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل ذلك يؤدى إلى حصول المريض على جميع الخدمات ومن مكان واحد، لافتا إلى انه عندما يحتاج المريض لعمل تحاليل طبية او أشاعات سوف يلاقي خدمات سريعة ومتميزة، بالأضافة لمجموعة من الخدمات الطبية، مؤكدا ان جامعة عين شمس بها كل التشخيصات العلاجية مثل مستشفيات للجراحة، وأيضا أمراض الباطنة بأنواعها المختلفة، العيون، الجهاز الهضمي، مستشفي للسموم،مستشفي للنسا والتوليد، وأيضا مركز طبي نفسي، ومراكز كبيرة لنقل الدم.

