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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على توتنهام، اليوم السبت، على ملعب “أنفيلد”، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 30 سبتمبر في تمام الساعة 07:30 بتوقيت القاهرة و07:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي عبر قنوات:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports HD 3 TR

ولم يتذوق الفريقان طعم الخسارة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ فاز ليفربول في 5 مواجهات وتعادل في لقاء، بينما حقق توتنهام 4 انتصارات وتعادل مرتين.

ويستهدف ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، خطف نقاط المباراة الثلاث ومواصلة مطاردة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الرابع بـ14 نقطة.

ليفربول توتنهام محمد صلاح موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام ليفربول ضد توتنهام الدوري الإنجليزي

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