التنمية المحلية تكشف عن شروط الوظائف الشاغرة بالمحافظات لغير العاملين بالدولة

كشفت وزارة التنمية المحلية ، عن شروط لتقديم للوظائف الشاغرة بالمحافظات بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة والتي تتضمن:

-قضاء مدة خدمة كلية لا تقل عن (19) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي (الممتاز)، و (18) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي (العالي)، و (17) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي المدير العام.

-الالتزام التام بتقديم شهادة الخبرة والسيرة الذاتية بالنسبة للضباط القوات المسلحة والشرطة، ومقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر طبقاً للنموذج المرفق.

-شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

-تقديم مايفيد سيرة ذاتية شخصية باللغة العربية وشهادة قانونية ان أمكن للمدنيين من خارج الجهاز الاداري وشهادات الخبرة عن مدة الخدمة السابقة وشهادات قيد من النقابات المختلفة المذكورة في السيرة الذاتية.

إستيفاء النموذج المعد للوطائف الشاغرة بالمحافظات والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة ويمكن الحصول عليه من على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية والتقديم من خلال موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg للاستعلام :01060150604.

واكدت الوزارة أنه لن يلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد أو على غير الموقع المحدد بالإعلان أو بعد إنقضاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات .

وان يراعى ارسال المستندات على الموقع المحدد بالاعلان وتحديد ايميل شخصي للمتقدم ليتم المراسلة عليه .

ووضع رقم الموبايل الأول مفعل عليه واتساب .

يتم قراءة شروط الإعلان جيداً والإلتزام بما ورد فيها من ضوابط للتقدم للوظيفة .

وشددت الوزارة على انه لا يتم التعامل نهائياً مع أي شخص أو اخذ أي تعليمات او دفع مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول 01060150604 الخاص بالاعلان.

واعلنت وزارة التنمية المحلية، في الإعلان رقم (3) لسنة 2023 ،عن حاجتها لشغل بعض وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من المستوى الوظيفي الممتاز – العالي – المدير العام، حيث يوجد 91 وظيفة خالية في المحافظات.

وتم فتح باب التقديم الالكتروني ولمدة شهر اعتبارًا من الأحد 17 سبتمبر 2023 حتى الإثنين 16 اكتوبر 2023 .