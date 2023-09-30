المؤتمر: رسائل السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن اتسمت بالصراحة وكاشفة لحجم التحديات

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر "حكاية وطن" اتسمت بالصراحة والشجاعة أمام الشعب المصرى فيما قدمه وعرضه من إنجازات التى تمت على أرض الواقع فى مختلف المحافظات ومدى التحديات التي مرت بها الدولة من مخاطر خلال السنوات الماضية وهذا يؤكد أننا أمام رئيس شجاع وصريح مع أبناء شعبه لافتا إلي أن كلمة الرئيس السيسي كشفت أيضا عن رؤية شاملة لمستقبل مصر لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل وأن مصر علي طريق المستقبل نحو بناء دولة لديها القدرة على مواجهة التحديات التى تواجهها.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر خلال مشاركته في مؤتمر "حكاية وطن" إلي أن المؤتمر خطوة هامة لكشف وعرض إنجازات الدولة المصرية، وسلط الضوء على الأولويات الرئيسية التي يجب العمل عليها و أعطى الثقة والأمل للشعب المصري في تحقيق الازدهار والرقي في جميع المجالات لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي حملت عدة رسائل أبرزها أنها تكشف عن رؤية واضحة ومتطورة للمستقبل كقائد قوي وحاسم يسعى لتحقيق التنمية والتقدم لمصر من خلال العمل الجماعي والتعاون الوطني لتحقيق تلك الأهداف كما يؤكد على أن مستقبل مصر يعتمد على الشباب وضرورة إعدادهم وتمكينهم للمشاركة الفعالة في بناء الوطن بالإضافة إلى أهمية تطوير البنية التحتية للبلاد وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل كما أكد على أهمية التكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وجعل مصر أكثر تنافسية على المستوى العالمي وأهمية تحقيق التوازن بين الحريات والمسؤوليات لضمان تطور الديمقراطية في مصر.

واضاف فرحات: مؤتمر "حكاية وطن"، يؤكد قوة الدولة المصرية ومكانتها و عزمها على تحقيق رؤية 2030 على الرغم من التحديات العالمية المتعلقة بملف الاقتصاد على وجه التحديد لافتا إلى أن هذا المؤتمر يساعد علي تحفيز الابتكار وصنع القرار وتوفير مساحة للنقاش العميق حول التحديات التي تواجه الوطن ومساعدة المشاركين في تحديد الأولويات وتطوير استراتيجيات للتعامل مع هذه التحديات و يكشف حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.