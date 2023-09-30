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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدبولي: المشاريع التنموية القائمة على أرض الواقع تغطي 14% من مساحة مصر

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عرض رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، نماذج وصور ولقطات التي كان يعيشها المصريين الى عام ٢٠١٤منها الغاز، المرور، الكهرباء، العمليات الإرهابية، العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

وقال رئيس الوزراء، إن المشاريع التي تنفذ على أرض مصر سوف تغطي ١٣.٨%، وأن ما يقوله الخبراء بضرورة مضاعفة المعمور المصري هو أمر ضروري.

وأكد مدبولي، اليوم المشاريع التي تعمل على أرض مصر وصلت ل ١٤% وتم الاقتراض لعام ٢٠٥٠ مع اكتمال تنمية المدن الجديدة.

وقال مدبولي، خلال تصريحاته  فى مؤتمر “حكاية وطن”: "احنا بنشتغل بأقصى جهدنا لنصل إلى هذا الهدف".

واستكمل: المخطط وضع محاور لعمل تنمية يجب البدء بمناطق محددة بدءا من الساحل الشمالي وساحل البحر المتوسط والأحمر منطقة غرب الدلتا، مناطق الشرق، وقناة السويس.

وتابع مدبولي: لكي يتم تنفيذ هذه الطفرة التنموية يجب وضع محاور تنمية أو طرق، لذا يجب عمل شبكة  الطرق  و محاور النيل  والسكك الحديدة  ومنظومة النقل الجماعي التي تضمن تحقيق هذه الشبكة.

وتم تجاوز المدي الزمني الذي وضعه هذا المخطط ضمن مراحل التنمية.

وأكد مدبولي، أنه مع كل هذه البرامج التي تم تنفيذها في كل مكان، تم تطوير العمران المتهالك والمنهار ، منطقة خلف سور مجري العيون،  منطقة بحيرة عين الصيرة، منطقة بحيرة الفسطاط  فكانت مناطق مجمع مخلفات وقمامة القاهرة.

واسترسل: ولكن اليوم تم تطويرها وتم تطوير ميادين مدن مصر و ترميمها القاهرة الإسلامية والخديوية، وتم تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت ل ٣.٤ تليريون جنية.

العمليات الإرهابية العشوائيات الساحل الشمالي منطقة غرب الدلتا قناة السويس مناطق الشرق عمل شبكة الطرق مراحل التنمية العمران منطقة بحيرة عين الصيرة

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