مدبولي: هدفنا مضاعفة مدخلات السياحة من 15 إلى 30 مليار دولار خلال 5 سنوات

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، انه لم تري السياحة والآثار نهضة كما تراها في هذه الفترة، فقد تم إنشاء وتأهيل ٢٩ متحفا، وتم ترميم ٢٢١ موقعا أثريا.

وتم إنشاء مقاصد سياحية جديدة لنصل إلى 15 مليون سائح، وخطة الدولة هو مضاعفة هذا العدد خلال ال ٥ الذي وصل ل 15 مليار دولار لنصل الى ٣٠ مليار دولار خلال 5 سنوات، وهذا يحتاج لبنية اساسية كبيرة واماكن ومقاصد للسياحة تستوعب هذه الاعداد.

وقال، إنه تم تطوير الكثير من متاحف وإنشاء جديد في كل مكان في مصر، وفيما يلي نعرض أهم ما تم افتتاحه وإنشائه وتطويره من مقاصد سياحية للترويج للسياحة:

المتحف المصري الكبير في لمساته الأخيرة لقرب أفتتاحة

وأستكمل مدبولي، تم وضع “درة التاج” وهو المتحف المصري الكبير في لمساته الاخيرة لافتتاح وتحديد افتتاحة من قبل الرئيس السيسي.

وتم اكتشافات أثرية كبيرة أحياء طريق الكباش، نقل الممياوات . تم انشاء مقاصد سياحية جديدة لترويج السياحة.

ومنهم المشروع “التجلي الاعظم” سوف يتم تجهيزه على الربع الاول من العام القادم وهي مدينة سانت كاترين، وسوف يكون مشروع على أعلى مستوي عالمي في هذه المنطقة.

والهدف هو كيفية استعادة وتيرة التنمية السياحية لتصبح جزء اصيل من النمو الإقتصادي المصري.