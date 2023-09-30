تعرف على مواصفات ومميزات وعيوب سامسونج Galaxy A55

مواصفات ومميزات وعيوب سامسونج Galaxy A55.. أحد أكثر الهواتف المتوسطة المتوقعة من سامسونج، والذي من المفترض أن يتم إطلاقه في شهر مارس من العام المقبل.

وكشفت بعض التسريبات مواصفات ومميزات وعيوب هاتف Galaxy A55.

مواصفات ومميزات وعيوب هاتف Galaxy A55

وحسب موقع "gsmarena" التقني، سيحتوي هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A55، على كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل، على غرار Galaxy A54، ولا تتوفر تفاصيل حول الكاميرا الخلفية الثانوية والكاميرا الأمامية.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف سامسونج Galaxy A55، بشاشة Super AMOLED بمعدل تحديث مرتفع 120 هرتز في الثانية، ومكبرات صوت ستيريو، وويدعم تصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء، ومحمي بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla.

وسيدعم هاتف سامسونج Galaxy A55 شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج الشركة Exynos 1480، والذي يحمل رقم الموديل S5E8845.

ومن المتوقع أن يصل هاتف سامسونج Galaxy A55 بنفس الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مثل سابقته، وسيأتي الهاتف مزودا بسرعة شحن فائقة بقدرة ٢٥ وات، وسيحزم بطارية تبلغ قوتها ٥٠٠٠ مللي أمبير في الساعة.

وسيأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وسيعمل Galaxy A55 بنظام التشغيل أندرويد 13.

عيوب هاتف Galaxy A55

سيأتي هاتف Galaxy A55، بدون سماعات الاذن الخارجية وبدون شاحن خاص أيضا، بالإضافة إلى عدم إمكانية تشغيل كارت ميموري مع الشريحتين.

سعر هاتف Galaxy A55

من المحتمل أن يتوفر هاتف Galaxy A55، مقابل سعر حوالى 490 دولار (أي ما يعادل 15 ألف و 170 جنيه مصري).