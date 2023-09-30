موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلًا على نظيره جيرونا، اليوم السبت، على ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ريال مدريد وجيرونا في تمام السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 3 و beIN Sports 2 FR

و LaLiga TV Bar.

ريال مدريد ضد جيرونا

يتصارع الفريقان على نقاط المباراة الثلاث للتربع على صدارة الليجا.

ويحتل جيرونا وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، متأخرا بنقطة وحيدة عن برشلونة متصدر الترتيب مؤقتا، ويحل ريال مدريد ثالثا برصيد 18 نقطة.

وقال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة جيرونا:" سنحاول بذل قصارى جهدنا أمام جيرونا ولدينا ديناميكية جيدة، لقد تعافى روديجر، وكانت إصابته بسيطة".

وأضاف:" الفريق مُرهق بعض الشيء، لكنه متحمس، وسنقوم بعمل جيد".

وتابع: علينا أن نلعب مباراة متكاملة بمعنى أن الفريق يجب أن يتمتع بالتوازن من خلال الدفاع بشكل جيد وإظهار الجودة بالكرة، نحن متيقظون أمام جودة جيرونا في هذه اللحظة".

وأشار؛" مباراتنا الأخيرة هناك لم تكن جيدة ولن يحدث الأمر نفسه في اللقاء القادم، يلعب جيرونا بشكل جيد جداً، ولكن لدينا خيارات كثيرة للفوز بالمباراة".