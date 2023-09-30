هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

الحكومة توضح موقف يوم الأحد من احتسابه إجازة

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن تغطية عن الإجازة الرسمية غدا الأحد الذى انتشرت انباء بشأن حصول الموظفين والطلاب على إجازة رسمية فيه والذى سيكون اول يوم دراسة فى المدارس التى تطبق اجازة السبت وثانى يوم دراسي لمن بدأوا اليوم، كثر التساؤل من المواطنين والموظفين الذين يعملون فى القطاع الحكومى أو الخاص وايضا أولياء الامور عن مدى حقيقة الأمر.



وفى الواقع اذا نظرنا إلى الأجندة الرسمية للدولة، فسوف نجد أن غدا الأحد ليس إجازة رسمية، وأن ما يتم تداوله مجرد شائعات.



وبناءً على ذلك فإن جميع المصالح الحكومية ستعمل بكل قوتها في هذا اليوم كما أن الطلاب سيذهبون لمدارسهم لممارسة يومهم الدراسي بشكل طبيعي.



و يجب أن يكون هذا الأمر واضحًا بما يكفي للمواطنين الذين يعتمدون على الخدمات الحكومية في أيام الإجازات و يستعدون للعمل والمسؤوليات المعتادة في هذا اليوم.



ومن الأفضل أن يكون لديهم فهم دقيق لأيام العطل الرسمية والإجازات حتى يتمكنوا من تنظيم وقتهم بشكل أفضل.



وبالنسبه للاجازات القادمة والمتبقية من هذا العام فان الإجازة القادمة ستكون اخر هذا الاسبوع يوم 5 أكتوبر بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر حيث قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس 5 أكتوبر ، إجازة رسمية، بدلا من يوم الجمعة 6 أكتوبر ، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة.



وسوف يحصل عليها جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص

وسيكون هذا اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر.



فهذا اليوم يعتبر مناسبة خاصة يحتفل فيه المصريون بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، و يكون فرصة للجميع للاستمتاع بوقتهم مع العائلة والأصدقاء والمشاركة في الاحتفالات الوطنية.



وكان قد حصل الموظفون فى القطاع الحكومى والخاص الخميس الماضي الموافق الثانى عشر من ربيع الأول لعام 1445على إجازة رسميه مدفوعه الأجر بمناسبة "المولد النبوي الشريف.



نأتى للاجازات الرسمية المتبقية من هذا العام

فمن الواضح إن اجازة 6 أكتوبر هى آخر الاجازات الرسميه لعام 2023 لان شهري «نوفمبر» و«ديسمبر» من هذا العام لن يكون فيهما إجازات رسمية.



والان سوف نستعرض لحضراتكم حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية بقانون الخدمة المدنية وحالات حرمان الموظف من الاجازة وتعويضه عنها:

فيما يخص تشغيل الموظف في العطلات فتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.



ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.



وعن الاجازات السنوية للموظفين

فتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

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