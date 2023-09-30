بجمبسيوت أسود .. ميريام فارس تثير الجدل بإطلالتها من حفلها بالسعودية

نشرت الفنانة ميريام فارس فيديو جديد لها عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها حفلا بالسعودية، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة الفنانة ميريام فارس في حفلها بالسعودية

وظهرت ميريام فارس بجمبسيوت اسود كت وشبه شفاف من الجزء العلوي ولامع، ومن الجزء السفلي مصنوع من الشيفون باللون الاسود.

وقامت ميريام فارس بترك خصلات شعرها بتسريحة الويفي المموجة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت ميريام فارس إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واعتمدت فيها على الالوان الترابية، فقد اختارت أحمر شفاه باللون الكشميري. مع الكحل والماسكر والإي لاينر باللون الاسود، مع أي شادو بألوان ترابية.

واختارت ميريام فارس بعض الإكسسورات لتكمل من إطلالتها، فقد اختارت كولية وخاتم وقرطين ناعمين من الالماس باللون ، وهو ما تناسق مع إطلالتها بشكل كبير.

ميريام فارس

ميريام فارس