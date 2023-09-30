وزيرة التعاون: مصر تشهد تحولا مع مؤسسات التمويل الدولية منذ 2014

‏قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن ‏الدولة المصرية لديها استراتيجيات عديدة ونحن خلقنا جسورا مهمة جدا مع العالم الخارجي لتنفيذ الرؤية المصرية من خلال شراكات دولية متعددة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها بمؤتمر حكاية وطن، المنعقد اليوم بالعاصمة الادارية،‏ أنه منذ عام 2014 هناك تحول في علاقة مصر مع مؤسسات التمويل الدولية ومع شركائنا الثنائيين في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.

وأضافت أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي له ثلاثة اهداف، أولا تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من التمويل الإنمائي، وثانيا ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وثالثا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فاعل.

‏وشددت على أن وزارة التعاون الدولي هي حلقة الوصل ما بين المستفيدين داخل الدولة المصرية سواء وزارات او قطاع خاص او مجتمع مدني وما بين الشركاء بالخارج سواء كانوا شركاء ثنائيين أو متعددي الأطراف.