المشاط: برنامج التربية المدرسية بالاشتراك مع منظمة الغذاء العالمي هام جدا.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن من أحد المشروعات الهامة جداً للوزارة برنامج التربية المدرسية بالاشتراك مع منظمة الغذاء العالمي، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يصل إلي القري وله أهمية كبيرة جدا وهو عدم تسرب الطلاب من المدارس.

وأضافت "المشاط" خلال كلمتها بمؤتمر حكاية وطن، أن برنامج فرصة بالشراكة مع البنك الدولي هو جزء من تكافل وكرامة وهذا البرنامج هام جداً لأنه يساعد في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحة أن هذا البرنامج يعمل علي توفير فرص عمل أكثر للأسر الأكثر احتياجا.

وتابعت رانيا المشاط، أن برنامج مشروع نورا برعاية السيدة الأولي بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للتركيز علي فئة معينة من الفتيات في سن المراهقة.