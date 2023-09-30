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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهدر البنزين .. قرار عاجل ضد مسئول كبير بشركة بترول استولى علي ملايين

المتهم.. أرشيفية
المتهم.. أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مسئول كبير بشركة الجمعية التعاونية للبترول وصاحب بنزينة للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي مبلغ 2 مليون جنيه والتلاعب في كميات بنزين 95 و92 المنصرفة لمحطة البنزين المملوكة للمتهم الثاني.


جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما (مدير إدارة حسابات العملاء والحكومة باحدى شركات البترول) سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة، ومال خاص تحت يدها، بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه وكان ذلك حيلة بأن أثبت على خلاف الحقيقة قيم بونات نقد مؤمنة غير حقيقية، وقيامه بتسوية بونات من فئة بنزين 95  لتصرف لمحطة بنزين ، ولكمية من بنزين ۹۲ بأزيد من القيمة الفعلية المنصرفة للمحطة المملوكة للمتهم الثاني فتمكن بذلك المتهم الثاني من الاستيلاء على قيمتها بالمبلغ المالي المشار إليه.

 ارتبطت هذه الجريمة بجرائم تزوير في محررات ووسائط إلكترونية لإحدى شركات المساهمة التي تساهم إحدى الهيئات العامة بنصيب في مالها، واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنه في ذات الزمان والمكان - ارتكب تزويرا في محرر لإحدى شركات المساهمة التي تساهم إحدى الهيئات العامة بنصيب في مالها هي مستندات مراقبة محطة وقود الباسوسية بأن أثبت في بعضها - على خلاف الحقيقة - قيما أزيد من قيمتها الحقيقية، وأثبت في بعضها بونات لا تصرف لهذه المحطة، وفي البعض الآخر كميات تزيد عن الفعلي المنصرف لها، وذيلها بتوقيعه، واستعملها فيما زورت من أجله.

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