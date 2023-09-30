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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من ستاد القاهرة.. عبدالله جمعة يدعم الزمالك في مواجهة أرتا سولار الجيبوتي

صدى البلد

حرص عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك على التواجد باستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق في مباراة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة من مساء اليوم السبت.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من: 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .

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