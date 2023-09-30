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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون.. أسس تقويم أداء الموظفين بالعمل ومواعيد توزيع التقارير

موظفين
موظفين

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، كما حددت اللائحة أيضا مواعيد تقويم الأداء السنوي للموظفين.

ونصت المادة (73) علي أن تقوم إدارة الموارد البشرية خلال الأسبوع الأخير من شهري أكتوبر وابريل من كل سنة بتوزيع نماذج تقارير تقويم الأداء على جميع تقسيمات الوحدة، وعلى هذه التقسيمات إعادة التقارير بعد استيفائها فى موعد لا يجاوز نهاية شهري نوفمبر ومايو .

ويتم تقويم أداء الموظف مرتين خلال النصف الاول من شهري نوفمبر ومايو من كل سنة على ان يتم اعتماد هذين التقريرين من الرئيس الأعلى خلال النصف الثاني من ذات الشهرين .

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ويصدر التقرير السنوي لتقويم الأداء خلال شهر يونيو من كل سنة، ويحسب وفقا لمتوسط مجموع درجات الموظف في تقريري تقويم الأداء المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين .

 

ضوابط تقويم اداء الموظف 

 

ووفقا للمادة (74) فإنه يُراعى في تقدير تقويم أداء الموظف الضوابط الآتية:

  • واقعية وموضوعية التقييم بحيث يكون مبنياً على أساس من الدقة التامة في قياس أداء وسلوك الموظف.
  • حيادية التقييم وعدالة المعاملة بحيث يكون التقييم مبنياً على أساس التجرد من العلاقات الشخصية ومؤثراتها.
  •   الوصول الى المنحنى الطبيعي للأداء.
  •   معدل الأداء الذى يتم تحديده لكل وظيفة.
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