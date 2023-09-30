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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

صدى البلد

شاركت الفنانة منى زكى جمهورها عبر حسابها على إنستجرام بصور جديدة لها  وهى تتلقى بعض الفيتامينات الوريدية وهو ما جعلالجمهور يقلق عليها معتقدين انها فى وعكة صحية.

 

وأطلت منى زكى بإطلالة أنيقة وملفتة مرتدية ملابس كاجوال أنيقة.

 

وظهرت منى زكي، بإطلالة متميزة وجريئة كشفت عن اناقتها و جمالها مرتدية في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام بنطلونجينز فاتح و توب ابيض باللون البيج  وهو ما جعل اطلالتها بسيطة.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها. 

وتتميز منى زكى دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.

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IMG_1837
الفنانة منى زكي الفنانة منى ة منى زكي ى زكي

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