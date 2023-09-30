خبير عقاري لـ صدى البلد: التنمية العمرانية في مصر فتحت الأبواب أمام الاستثمار الخليجي

أكد المهندس محمد الحسيني الخبير العقاري أن مشروعات التنمية العمرانية التى شهدها السوق المصرى، وإنشاء المدن الجديدة فتح ما شهدته مصر من تنفيذ مشروعات التنمية مجالا أمام دخول الشركات المصرية للسوق الخليجي.

تصدير العقار

وأوضح الحسيني، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن الشراكة المصرية - الخليجية ستعمل على تطوير ملف تصدير العقار، لافتا إلى أن تنفيذ المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية في مصر أدى إلى جعل مصر وجهة استثمارية متميزة في المنطقة للمستثمرين الخليجيين، وهو ما يسهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات العقارية من دول الخليج إلى مصر.

وذكر الحسيني أن تنمية المشروعات العمرانية والمدن الجديدة ، بلا شك تعزز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج.

وقال الحسيني يمتلك الخليجيون خبرة ومهارات في مجال الاستثمار العقاري والتطوير العمراني، ويمكنهم تبادل المعرفة والخبرات مع الشركات المصرية والمطورين في هذا القطاع. يتيح التعاون الاقتصادي فرصًا للتكنولوجيا والابتكار وتبادل الممارسات الناجحة بين البلدين.

مزايا المدن الجديدة في مصر

واستكمل الحسيني أن توفر المدن الجديدة في مصر مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية، بما في ذلك الوحدات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، ولعل ذلك ما يمكن المستثمرين الخليجيين من تحقيق الاستفادة من هذا التنوع لتنويع محفظة استثماراتهم وتحقيق عوائد مالية مستدامة.

وأضاف أنه لابد من يتم تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين الخليجيين لتشجيعهم على الاستثمار في المدن الجديدة في مصر، بما في ذلك تسهيلات تمويلية من البنوك والمؤسسات المالية، حيث ستساعد هذه التسهيلات على تخفيف العبء المالي وتحقيق عائد استثماري أفضل للمستثمرين.

التكامل المصري الخليجي في مجال الاستثمارات العقارية

واستكمل الحسيني حديثه ، بأنه لإنجاح فكرة التكامل المصري الخليجي في مجال الاستثمارات العقارية، لابد وأن يتم ذلك وفق مجموعه من الخطوات المتعلقة بالبحث والدراسة المتأنية حول سوق العقارات في مصر، ودول الخليج ، هذا بالإضافة إلي استكشاف المناطق التي تتمتع بنمو سكاني واقتصادي قوي، وتحليل العوائد المالية المتوقعة والمخاطر المحتملة، هذا بالإضافة إلي ضرورة التعاون مع استشاريين محليين ذوي خبرة في سوق العقارات في مصر. قد يتضمن ذلك الوكلاء العقاريين، والمحامين، والمستشارين الماليين الذين يمتلكون معرفة متخصصة بالسوق المحلية والقوانين والإجراءات الضرورية للاستثمار، وكذلك التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار في مصر، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

نهضة القطاع العقاري في مصر

واختتم الحسيني حديثه قائلا إن القطاع العقاري في مصر شهد نهضة غير مسبوقة على كافة المسارات مما يدفع الشركات العقارية والمطورين العقاريين في الخليج للدخول فى السوق المصري بقوة للاستفادة من الطفرة التنموية المتحققة في كافة القطاعات الاقتصادية، منوهاً إلى أن السوق العقاري المصري قريب من السوق السعودي علي سبيل المثال ويمكنه الدخول بشكل أكثر توسعاً فى المشروعات العقارية بما يحقق الأهداف المشتركة من التكاملية الخليجية المنشودة، كما أن تحقيق التكامل المصري الخليجي في قطاع التنمية العمرانية ، قد ينعكس بلاشك في تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي المشترك وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص والحكومي في قطاع التطوير العقاري بين مصر ودول الخليج وفق الرؤى التنموية المشتركة.

وشدد على أن مصر الآن اصبح لديها من الكفاءات والخبرات في مجال التطوير العقاري الممتدة منذ سنوات طويلة ما يؤهلها للدخول بقوة في شراكات اقتصادية ثنائية ناجحة مع دول الخليج ، وتنعكس بالنفع المشترك والمثمر على كل الأطراف.